十三行博物館台語走讀「走揣大坌坑」 8/28起免費報名
〔記者黃子暘／新北報導〕響應全國古蹟日，新北市立十三行博物館長羅珮瑄表示，博物館在9月7日推出「走揣大坌坑」台語走讀暨淨山活動，帶領民眾感受台灣考古的開端，以及歷史、生態與自然的連結，活動全程免費，共有上午、下午梯次，8月28日開放網路報名，每場限額30人，額滿為止。
十三行博物館「走揣大坌坑」活動將於9月7日舉辦，分為上午、下午梯次，每場限額30人，活動免費。（十三行博物館提供）
羅珮瑄指出，十三行博物館呼應本年度全國古蹟日「文資有聲．時代共語」的主題，舉辦走讀活動，聚焦於台灣考古史的里程碑「國定大坌坑考古遺址」，並邀請台語節目主持人周俊廷領隊進入遺址現場；活動也結合淨山行動，將愛護文資與環境的理念化為實際行動。
羅珮瑄說，參與者可體驗考古文化，還能在觀音山蒼翠的林間，觀察大冠鷲、鳳頭蒼鷹等留棲性猛禽，也有機會巧遇赤腹鷹、灰面鵟鷹等過境的貴客，以及林間豐富的甲蟲生態。
十三行博物館補充，「走揣大坌坑」將於9月7日舉辦，分為上午、下午梯次，每場限額30人，活動免費，8月28日開放網路報名，額滿為止，詳細活動資訊可上十三行博物館官網及粉專查詢。
