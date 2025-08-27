首創跨海巡展！ 中市地稅局檔案在澎湖圖書館登場

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台中市政府地方稅務局首創將「金典台中-檔藏稅史」檔案巡迴展，跨越台灣海峽，移師至澎湖縣圖書館展出，展期自即日起至8月31日止，展覽內容集結珍貴稅務檔案及歷史文獻，誠摯邀請民眾一起走進稅制發展的百年風華。

台中地稅局長沈政安表示，本次檔案展以「一甲子地價稅史」與「百年歷史印花稅史」為2大主軸，透過原始檔案及史料，解說稅捐機關在面臨公告地價調漲、民眾抗爭、921百年大震等重大事件時，如何在艱難的環境下持續不中斷稅務服務，努力修復檔案並完整保存，呈現災後重建歷程。

還有百年印花稅票史，更蒐羅了各類張貼印花稅票的憑證，如結（離）婚證書、廣播收音機收取執照等，其中面額高達60億元及面額最低的印花稅票更是值得一看，展出內容十分豐富、精彩可期。

沈局長進一步說明，檔案是個人與國家的重要史料，也是歷史的重要見證，藉此檔案展主題，精心編纂出版《金典台中 檔藏稅史：用地價稅說台中故事》及《世紀印花 台中風華》2本稅史書籍，完整記錄台中超過一甲子的地價稅史及百年印花稅票演變歷史，此行特別贈予澎湖縣圖書館典藏。澎湖縣圖書館也特別配合規劃了「稅稅平安」主題書展，把稅務、理財、購屋、土地等相關書籍一起展出，讓大家在欣賞檔案的同時，也能透過閱讀獲得更廣的視野與認識，即日起於澎湖縣圖書館1樓展出，歡迎民眾及遊客蒞臨參觀。

