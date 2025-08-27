兩廳院夏日爵士音樂會8/29壓軸登場！摩斯曼：酷派精神是留下獨特印記

｢爵士節慶樂團《酷爵士》」音樂會集結來自美、日、台等國際爵士好手將於8月29日在國家音樂廳同台演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的「金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」音樂會，將於8月29日晚間在國家音樂廳登場。今（27）日兩廳院舉辦記者會，宣布壓軸卡司與節目亮點，音樂家麥可．摩斯曼更親自說明「酷派爵士」如何在今日再現。

國家兩廳院副總監許美玲表示，節慶樂團是夏日爵士的「定番」節目，每年都會以不同主題帶領觀眾認識爵士樂的重要篇章。「這些演出用輕鬆有趣的方式，讓觀眾一次認識傳奇樂手與經典風格。對於首次接觸爵士的人來說，這是最好的敲門磚。」她也感謝音樂家多年致力推廣，讓更多觀眾聽見爵士樂的多元樣貌。

請繼續往下閱讀...

節慶樂團音樂總監暨小號演奏家麥可．摩斯曼（Michael Mossman）則以親身經驗說明酷派爵士的精神。他回憶，年輕時曾與薩克斯風大師同台演出，近距離感受過這股冷冽卻充滿創意的能量，「酷派爵士（Cool Jazz）的挑戰，在於走出咆勃爵士（Bebop Jazz）的框架，重新發展出新的方向。很多人覺得什麼都做過了，但酷爵士告訴我們，永遠都還能找到方法，留下自己的獨特印記。」摩斯曼強調，酷派的態度並不是張揚，而是內斂卻鮮明的個性。

「兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》｣音樂會將於8月29日在國家音樂廳帶來壓軸演出。（兩廳院提供）

節慶樂團製作人暨小號演奏家魏廣晧則分享此次籌劃的核心概念。他指出，除了重現邁爾士．戴維斯（Miles Davis）經典專輯《酷的誕生》中的曲目，還將帶來傑利．穆勒根、戴夫．布魯貝克和現代爵士四重奏等人的作品，呈現酷派爵士的多樣聲響，「我們每年都有不同計畫，不只是國際合作，明年或許也將納入國人的作品，逐步形成傳承。今年特別邀請魯千千回台，讓鐵琴的聲音首度進入節慶樂團，這將是一個很大的亮點。」

魏廣晧亦特別提到，爵士樂的本質是「聆聽與對話」，因此傳承至關重要。他透露，這次演出更將有金門的數十位小朋友觀摩參與，呼應18年前音樂營的初衷。「黃瑞豐老師今年77歲了，從音樂營一開始就參與指導，這一路走來爵士樂的傳承精神，正是我們每年堅持辦下去的原因。」

今年的「酷爵士」不僅重現經典，也將嘗試多樣編制。其中由魏廣晧與薩克斯風手楊曉恩帶來的「無鋼琴四重奏」（Pianoless Quartet），在少了鋼琴的情況下，旋律線條更顯透明，樂手間的即興對話也更直接。國家兩廳院指出，希望觀眾能藉此看見酷派爵士不同於咆勃爵士的獨特之處。

「金寶電子藝韻饗宴兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》｣音樂會將於8月29日在國家音樂廳演出。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法