寶山鄉立圖書館將改裝 公所祭出借閱好康 幫藏書搬家（影音）

去年底才嶄新登場的寶山鄉立圖書館，今年11月又要進行裝修和增擴建，所有藏書將搬到老人文康活動中心提供服務。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉立圖書館獲得客委會「文化發電機」補助，將投入9456萬進行裝修和增擴建，館內近5萬冊藏書施工期間須暫時搬家，頗為費時耗力。公所因此推出借書送好禮、抽大獎活動，號召愛書人們踴躍借書，間接幫忙前述藏書搬家、換屋。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，寶山鄉圖的借書率全國冠軍，所以這次鄉圖搬家，他特別號召愛書人用借書來幫忙。（記者黃美珠攝）

寶山鄉長邱振瑋說，寶山鄉圖裝修和增擴建工程將在今年11月開工，計畫工期1年。所以9月16日起閉館2月以搬遷藏書，屆時老人文康活動中心將是臨時圖書館，11月18日重新開館後，原老人文康活動中心的服務則改到民眾活動中心進行；2個月閉館期間，將暫停現場借書、閱覽室、申請通閱、自修室以及其他館內活動，仍可預約取書和還書。

請繼續往下閱讀...

目前寶山鄉圖藏書量5.5萬冊，其中7000冊已經借出在外流通，館內還有4.8萬冊需要搬遷，所以他們推出2波「閱讀累積，獎品隨行！」的借書滿冊贈禮和抽獎活動。

新竹縣寶山鄉的老人文康活動中心從今年11月過後，為期1年將成為寶山鄉的臨時圖書館。（記者黃美珠攝）

首先就是9月2日起到9月14日為止，讓大家從寶山鄉圖借書出去，另一波就是從今年11月18日起到11月30日，從老人文康中心所在的臨時圖書館借出，替臨時圖書館打響知名度。

而借書達到一定冊數就可現場兌換限量禮品外，每借滿20本書的人，就可獲贈1張抽獎券，最後可參加今年12月的抽獎，公所備好了5台電視機要送給幸運的愛書人。

但是邱振瑋也強調，符合前述抽獎資格者，必須借閱60天以上，借閱的書本也須好好保存，不能破損、髒污或遺失，不然不僅要依規修復或賠償，也無法參加抽獎。

寶山鄉民眾活動中心在鄉圖改造的1年工期期間，將擔任老人文康活動中心的角色。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法