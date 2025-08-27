自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

寶山鄉立圖書館將改裝 公所祭出借閱好康 幫藏書搬家（影音）

2025/08/27 14:43

去年底才嶄新登場的寶山鄉立圖書館，今年11月又要進行裝修和增擴建，所有藏書將搬到老人文康活動中心提供服務。（記者黃美珠攝）去年底才嶄新登場的寶山鄉立圖書館，今年11月又要進行裝修和增擴建，所有藏書將搬到老人文康活動中心提供服務。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉立圖書館獲得客委會「文化發電機」補助，將投入9456萬進行裝修和增擴建，館內近5萬冊藏書施工期間須暫時搬家，頗為費時耗力。公所因此推出借書送好禮、抽大獎活動，號召愛書人們踴躍借書，間接幫忙前述藏書搬家、換屋。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，寶山鄉圖的借書率全國冠軍，所以這次鄉圖搬家，他特別號召愛書人用借書來幫忙。（記者黃美珠攝）新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，寶山鄉圖的借書率全國冠軍，所以這次鄉圖搬家，他特別號召愛書人用借書來幫忙。（記者黃美珠攝）

寶山鄉長邱振瑋說，寶山鄉圖裝修和增擴建工程將在今年11月開工，計畫工期1年。所以9月16日起閉館2月以搬遷藏書，屆時老人文康活動中心將是臨時圖書館，11月18日重新開館後，原老人文康活動中心的服務則改到民眾活動中心進行；2個月閉館期間，將暫停現場借書、閱覽室、申請通閱、自修室以及其他館內活動，仍可預約取書和還書。

目前寶山鄉圖藏書量5.5萬冊，其中7000冊已經借出在外流通，館內還有4.8萬冊需要搬遷，所以他們推出2波「閱讀累積，獎品隨行！」的借書滿冊贈禮和抽獎活動。

新竹縣寶山鄉的老人文康活動中心從今年11月過後，為期1年將成為寶山鄉的臨時圖書館。（記者黃美珠攝）新竹縣寶山鄉的老人文康活動中心從今年11月過後，為期1年將成為寶山鄉的臨時圖書館。（記者黃美珠攝）

首先就是9月2日起到9月14日為止，讓大家從寶山鄉圖借書出去，另一波就是從今年11月18日起到11月30日，從老人文康中心所在的臨時圖書館借出，替臨時圖書館打響知名度。

而借書達到一定冊數就可現場兌換限量禮品外，每借滿20本書的人，就可獲贈1張抽獎券，最後可參加今年12月的抽獎，公所備好了5台電視機要送給幸運的愛書人。

但是邱振瑋也強調，符合前述抽獎資格者，必須借閱60天以上，借閱的書本也須好好保存，不能破損、髒污或遺失，不然不僅要依規修復或賠償，也無法參加抽獎。

寶山鄉民眾活動中心在鄉圖改造的1年工期期間，將擔任老人文康活動中心的角色。（記者黃美珠攝）寶山鄉民眾活動中心在鄉圖改造的1年工期期間，將擔任老人文康活動中心的角色。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應