台灣之聲進入世博主展場 國際遊客驚艷圍觀 出動4個保全

島嶼之聲最後大合唱，民眾聚焦圍觀，獻唱回響熱烈。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕總導演杜思慧談到整體節目的構思，主要以台灣民間信仰廟埕前的謝神戲為概念，但信仰有時是一種累積的價值判斷，比如台灣人多元而包容的特質。因此，如何展現台灣文化核心的精神，也成為具體架構出廟埕前表演節目的內涵選擇。

首先是廟埕前有神將，酬神戲的鑼鼓與神將創造出萬變氣場；人民到廟裡參拜，盼神民指點迷津，擲筊換願望的過程是什麼心情？然後，擴大看信仰，也有像原民朋友藉吟唱與天地對話，自然純淨的聲音展現在兒童的天籟美聲裡。而隨著歷史變遷，島嶼的人民彼此交流擴大，原聲、客家、台語，來自台灣東南西北的聲音繽紛並陳，集合成島嶼之聲，甚至還有可與日本共感的部分。

這個概念形成「島嶼之聲」節目架構的主軸，於是，新勝景掌中劇的《酬神戲》開場，不二擊與拚場藝術撞擊合作的《大神尪：神將繞境護島嶼》；桑布伊與「希望兒童合唱團」的天籟美聲《來自遠古的祝福：獻給天地》；雯翔舞團的《命運的安排：搏筊》；到客語邱舒、月琴彈唱張雅淳、金曲歌王謝銘祐等，唱出各種語言「咱講的話」；以及最後所有團隊大合唱「歌」。

從會場北入口進出的國際觀光客，無不被吸引駐留，舞台的3面全聚滿觀眾，為此，大會還臨時安排4位保全，疏通人潮並保護大家安全。

為讓台灣及全世界觀眾同步觀賞到台灣表演團隊的精彩演出，今（28）日日本時間下午5點至6點夢洲園區的現場演出，將於台灣時間下午4點至5點同步於文化部臉書（https://www.facebook.com/www.moc.gov.tw）直播。

