嘉市城隍夜巡9/22登場 全國9城隍廟齊聚

戊己劇團演出夜巡主題「城隍出巡，神將領路，萬民隨行」前導表演。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕進入農曆7月，嘉義市年度重要文化慶典「2025城隍夜巡諸羅城」，將於9月22日盛大登場，國定古蹟嘉市城隍今年邀請台灣府城隍廟、鳳邑舊城城隍廟贊境，及金門浯島城隍、澎湖文澳城隍、南方澳城隍、台北霞海城隍、新竹城隍、恆春城隍來嘉市駐駕，全國城隍九聖齊聚，更結合嘉義在地特色的吉祥社大二爺、吉勝堂什家將，夜巡陣容精采可期。

「2025城隍夜巡諸羅城」，將於9月22日盛大登場，今天來自全國9間城隍廟代表齊聚。（記者丁偉杰攝）

今天嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、城隍廟董事長賴永川等人在廟埕舉行宣傳記者會，現場邀請戊己劇團演出夜巡主題「城隍出巡，神將領路，萬民隨行」前導表演，及阮劇團創作短劇，現場氣氛熱鬧。

黃敏惠說，「城隍夜巡，夯枷解厄」列入交通部觀光局台灣觀光雙年曆活動，亦是全國矚目的宗教觀光節慶，邀請全國各地的朋友來嘉市體驗文化慶典。

廟方表示，此次夜巡，台灣府城隍將帶來「宋江三陣（金獅、白鶴、宋江）」；左營舊城城隍帶來東港東福殿鳳邑二十四司等特色陣頭，融入嘉義在地特色的吉祥社大二爺、吉勝堂什家將，讓信眾感受城隍信仰的特色與魅力。

參與的城隍廟中，有離島的金門浯島城隍廟、澎湖文澳城隍廟，台灣最南邊的恆春城隍廟，最北邊的南方澳城隍廟，還有著名的台北迪化街霞海城隍廟、新竹都城隍廟；這6間城隍廟宇均係首次到外地搭紅壇，信眾能一次參拜台灣各雄踞一方的城隍爺。

阮劇團演出創作短劇。（記者丁偉杰攝）

9月22日夜巡活動將由「夯枷儀式」揭開序幕，緊接著「人模鬼樣 神鬼魅影」創意競賽，將於當日下午5時30分自城隍廟出發，沿中正路、文化路、民族路、國華街行進，最後在中央噴水池匯聚。活動也安排160人共同操演百米巨龍九子陣及巨型神將人偶登場，帶來熱鬧繽紛的嘉年華氛圍。

