「嘉義18巡：氣味」記錄嘉縣鄉鎮特色氣味 千書僅供閱覽不販售

書本融合氣味設計，輕揉紙張可聞到野薑花香味。（嘉義縣政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣文化基金會攜手「平凡製作」團隊，今發表新書「嘉義 18 巡：氣味 Ka-gī Tsa̍p-peh-sûn: Khì-bī」。此書找來嘉義縣18鄉鎮市「引路人」推薦，記錄並介紹如竹崎鄉「菁仔味」、民雄「薄荷雞」等土地的日常氣味、風味料理，首刷1000本不販售，僅陳列在嘉義縣及全國各地咖啡廳、藝文空間、圖書館試閱點，供民眾閱覽。

嘉義縣文化基金會今發行「嘉義18巡﹕氣味」新書，讓讀者認識嘉義53種味道。（嘉義縣政府提供）

「嘉義 18 巡：氣味」由資深編輯黃銘彰領軍「平凡製作」統籌，邀請「如此表達 espres:so」創辦人李佳芳擔任主編，書籍設計由黃耀霆操刀，還融入氣味設計，只要輕輕摩擦紙面，可聞到野薑花香。

嘉義縣長翁章梁表示，一方土水養一方人，「嘉義 18 巡：氣味」用氣味介紹許多嘉義特色店家及產業，像去海邊會聞到海風味，去山上會聞到咖啡及茶樹味，走進店裡會聞到店家製作料理的味道，透過此書，能讓大眾認識嘉義的氣味。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍說，全書規畫「印象：好氣味」、「種塗：大豐收」、「煮食：芳貢貢」、「走跳：好鼻獅」4大主題，希望讓更多人透過氣味認識嘉義，喚起嘉義人心中回憶。

黃銘彰表示，18鄉鎮市有許多獨特氣味，篩選時很難做出選擇，由民雄七星藥局吳嘉文、吳至鎧父子等引路人，介紹對各鄉鎮市的氣味印象，藉由薄荷雞、醬油、仙草等風味料理、產業，增添讀者對嘉義氣味的記憶，讓鄉親結合嗅覺與生活經驗，找出自己的嘉義生活紋理。

「嘉義18巡﹕氣味」僅陳列於嘉義縣、全國合作咖啡廳、圖書館等試閱點，讓民眾閱覽。（嘉義縣政府提供）

