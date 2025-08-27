魯千千首登兩廳院夏日爵士舞台 旅美鐵琴手火力全開

節慶樂團（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的「兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」音樂會，將於8月29日，邀集來自美、日、台等各方爵士好手將再度集結國家音樂廳，準備為爵士樂迷再現由小號手邁爾士掀起的「酷爵士」（Cool Jazz）浪潮。今年壓軸的節慶樂團陣容中，特別迎來旅美鐵琴手魯千千首次參與，為樂團注入全新聲響，成為樂迷矚目的焦點。

魯千千現居紐約，2023年曾獲葛萊美獎「十大爵士新秀」殊榮，並於第34屆金曲獎奪得「最佳演奏專輯獎」。此次返台加入節慶樂團，被視為一次重要的「世代回歸」，也讓觀眾能在盛夏夜晚，聆聽她冷豔卻帶有律動的鐵琴音色，與酷爵士氛圍相互呼應。

魯千千今（27）日於記者會上，與樂團樂手合演片段，用她獨特的鐵琴音色，與節慶樂團的12人編制進行對話。鐵琴的音色清脆、空靈，既能與薩克斯風和小號的悠揚旋律相互輝映，也能在即興段落中創造出令人驚豔的火花。這種不同於傳統爵士樂團編制的聲響，將是這場演出的一大亮點。

節慶樂團邀集美、日、台各界爵士好手，將於8月29日齊聚國家音樂廳演出。（記者董柏廷攝）

製作人暨小號演奏家魏廣晧於記者會上致詞時提到，節慶樂團每年都希望能展現爵士樂的多樣樣貌，魯千千的參與讓今年演出更具突破性。他說：「這是我們第一次在樂團中加入鐵琴，聲響非常獨特。我相信觀眾會被她的演奏吸引。」

除了魯千千，今年的節慶樂團還包括小號手魏廣晧、麥可．摩斯曼，薩克斯風手楊曉恩、安東尼歐．哈特（Antonio Hart），爵士鼓王黃瑞豐、長號手尼克．哈維爾（Nick Javier），以及來自日本的吉他手山田豪、低音提琴手山田洋平。全團將共同演繹邁爾士·戴維斯（Miles Davis）《酷的誕生》專輯中的多首曲目，並重新編曲致敬傑利．穆勒根、戴夫．布魯貝克等酷派爵士大師。詳詢OPENTIX。

