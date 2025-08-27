桃園歷史建築大廟口派出所舉辦「桃澗時記」特展 探索桃園發展脈絡歷史

桃園市長張善政出席桃澗時記特展，對於展出的各項文件、紀錄都很仔細端詳。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市府文化局推動舊城區文化保存，今在桃園區大廟口派出所舉行「桃澗時記」特展，展覽以桃園舊城區為核心，從歷史、產業、建築，到庶民生活，全面呈現雙城發展的文化脈絡，另規劃「三大家族」專題，其中陳合發商行以雜貨與製麵起家，戰後更跨足出口與多角化經營；彭家則以米糧、肥料與後來的麵粉、汽水產業聞名，並留下珍稀的三層街屋建築；吳家創立信東商店，成為桃園第一間百貨公司，更開創台灣最早的葡萄糖製藥產業，見證地方家族跨越商業與工業的發展歷程。

桃澗時記特展今在歷史建築「大廟口派出所」開幕，桃園市長張善政出席致詞並參觀。（記者謝武雄攝）

文化局長邱正生提到，除桃園家族產業外，特展也重現特殊街區歷史場景，其中賊仔巷（估衣巷）因退役榮民販售軍用品、舊衣及流當品而興盛，形成獨特的攤販與店舖街景；天天樂則是台灣最後一間合法登記公娼戶，從日治時期的公娼制度延續至戰後，直至2022年歇業，為台灣性產業史代表。

桃澗時記特展開幕記者會於今在歷史建築「大廟口派出所」展出，市長張善政致詞時表示，將持續至年末與舊城主題活動銜接，希望透過更多元形式展現雙城文化，大廟口派出所於週二至週日上午9點至下午5點開館，詳細資訊可至「藝遊桃園—桃園市政府文化局」專頁查詢，此外現場也展出「桃仔園﹒澗仔壢雙城舊事」專書，內容是透過田野調查、耆老訪談、老地圖，完整記錄雙城的發展脈絡與文化記憶，讓觀眾能在展覽與書籍之間獲得更全面的理解與體驗。

