自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

邁爾士的涼感回來了！「酷爵士」音樂會１次聽懂Cool Jazz 還有「無鋼琴四重奏」彩蛋

2025/08/27 17:18

兩廳院夏日爵士節慶樂團今（27）日於記者會上演出片段。（張震洲攝、國家兩廳院提供）兩廳院夏日爵士節慶樂團今（27）日於記者會上演出片段。（張震洲攝、國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的「金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」音樂會，將於8月29日晚間在國家音樂廳登場。今（27）日兩廳院舉辦記者會，宣布壓軸卡司與節目亮點，音樂家麥可．摩斯曼更親自說明「酷派爵士」如何在今日再現。

國家兩廳院宣布，2025兩廳院夏日爵士壓軸節目《酷爵士》將於8月29日晚間在國家音樂廳登場。節慶樂團集結來自美、日、台的爵士好手，由小號手魏廣晧擔任製作人，音樂總監麥可・摩斯曼（Michael Mossman）領軍，以12人編制向小號傳奇邁爾士・戴維斯（Miles Davis）掀起的「酷派爵士（Cool Jazz）」致敬。

兩廳院夏日爵士節慶樂團音樂總監暨小號手麥可．摩斯曼。（張震洲攝、國家兩廳院提供）兩廳院夏日爵士節慶樂團音樂總監暨小號手麥可．摩斯曼。（張震洲攝、國家兩廳院提供）

節目主軸鎖定名盤《酷的誕生》（Birth of the Cool）與同時期曲目。摩斯曼將以擅長的拉丁與搖擺語彙，重構《酷的誕生》中的關鍵旋律與和聲堆疊，並擴寫為大編制舞台版本。團隊同時選入傑利・穆勒根（Gerry Mulligan）、戴夫・布魯貝克（Dave Brubeck）與現代爵士四重奏（Modern Jazz Quartet）等酷派要角的經典作品，帶領聽眾回到1950年代的冷冽、優雅與內斂。

兩廳院表示，今年編制更見多元。除了摩斯曼與魏廣晧兩位小號手，還有薩克斯風安東尼歐・哈特（Antonio Hart）、楊曉恩、李承育，長號尼克・哈維爾（Nick Javier），吉他山田豪，鋼琴許郁瑛，低音提琴山田洋平，鼓手黃瑞豐與克里夫・阿蒙德（Cliff Almond），並首次加入獲葛萊美「十大爵士新秀」肯定的旅美鐵琴手魯千千，以冷豔通透的鐵琴音色，強化名曲的層次與空間感。

兩廳院夏日爵士節慶樂團製作人暨小號演奏家魏廣晧。（張震洲攝、國家兩廳院提供）兩廳院夏日爵士節慶樂團製作人暨小號演奏家魏廣晧。（張震洲攝、國家兩廳院提供）

兩廳院副總監許美玲於記者會上提到，節慶樂團是兩廳院夏日爵士的定番節目，以輕鬆主題認識爵士史與經典風格，對首次入門的觀眾而言，是最好敲門磚。節目將穿插「無鋼琴四重奏（Pianoless Quartet）」編制，向穆勒根與「酷派王子」切特・貝克（Chet Baker）的合作致意；同時由魏廣晧與楊曉恩各推出２首全新編曲，透過對位與音色調度，回應酷派「以靜制動」的語氣。

此外，今年亦同步推出「酷派套票」，凡購買2張「酷爵士」音樂會票券即享9折，加贈啟明出版社《爵士樂標準曲：總體曲目指南》6折購書優惠。演出前並邀請知名樂評與廣播主持人蘇重擔任導聆，說明酷派爵士的歷史脈絡與聆聽線索。詳詢OPENTIX（https://bit.ly/4jEp37J）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應