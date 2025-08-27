邁爾士的涼感回來了！「酷爵士」音樂會１次聽懂Cool Jazz 還有「無鋼琴四重奏」彩蛋

兩廳院夏日爵士節慶樂團今（27）日於記者會上演出片段。（張震洲攝、國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的「金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」音樂會，將於8月29日晚間在國家音樂廳登場。今（27）日兩廳院舉辦記者會，宣布壓軸卡司與節目亮點，音樂家麥可．摩斯曼更親自說明「酷派爵士」如何在今日再現。

國家兩廳院宣布，2025兩廳院夏日爵士壓軸節目《酷爵士》將於8月29日晚間在國家音樂廳登場。節慶樂團集結來自美、日、台的爵士好手，由小號手魏廣晧擔任製作人，音樂總監麥可・摩斯曼（Michael Mossman）領軍，以12人編制向小號傳奇邁爾士・戴維斯（Miles Davis）掀起的「酷派爵士（Cool Jazz）」致敬。

兩廳院夏日爵士節慶樂團音樂總監暨小號手麥可．摩斯曼。（張震洲攝、國家兩廳院提供）

節目主軸鎖定名盤《酷的誕生》（Birth of the Cool）與同時期曲目。摩斯曼將以擅長的拉丁與搖擺語彙，重構《酷的誕生》中的關鍵旋律與和聲堆疊，並擴寫為大編制舞台版本。團隊同時選入傑利・穆勒根（Gerry Mulligan）、戴夫・布魯貝克（Dave Brubeck）與現代爵士四重奏（Modern Jazz Quartet）等酷派要角的經典作品，帶領聽眾回到1950年代的冷冽、優雅與內斂。

兩廳院表示，今年編制更見多元。除了摩斯曼與魏廣晧兩位小號手，還有薩克斯風安東尼歐・哈特（Antonio Hart）、楊曉恩、李承育，長號尼克・哈維爾（Nick Javier），吉他山田豪，鋼琴許郁瑛，低音提琴山田洋平，鼓手黃瑞豐與克里夫・阿蒙德（Cliff Almond），並首次加入獲葛萊美「十大爵士新秀」肯定的旅美鐵琴手魯千千，以冷豔通透的鐵琴音色，強化名曲的層次與空間感。

兩廳院夏日爵士節慶樂團製作人暨小號演奏家魏廣晧。（張震洲攝、國家兩廳院提供）

兩廳院副總監許美玲於記者會上提到，節慶樂團是兩廳院夏日爵士的定番節目，以輕鬆主題認識爵士史與經典風格，對首次入門的觀眾而言，是最好敲門磚。節目將穿插「無鋼琴四重奏（Pianoless Quartet）」編制，向穆勒根與「酷派王子」切特・貝克（Chet Baker）的合作致意；同時由魏廣晧與楊曉恩各推出２首全新編曲，透過對位與音色調度，回應酷派「以靜制動」的語氣。

此外，今年亦同步推出「酷派套票」，凡購買2張「酷爵士」音樂會票券即享9折，加贈啟明出版社《爵士樂標準曲：總體曲目指南》6折購書優惠。演出前並邀請知名樂評與廣播主持人蘇重擔任導聆，說明酷派爵士的歷史脈絡與聆聽線索。詳詢OPENTIX（https://bit.ly/4jEp37J）。

