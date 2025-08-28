自由電子報
勇闖哈佛歷史博士的私房地！出版總編輯曝「滿屋子書」背後祕密 竟不是愛讀書

2025/08/28 08:30

加拿大歷史學家卜正民撰寫的《維梅爾的帽子》，以17世紀荷蘭畫家維梅爾的畫直接窺探另一時空的窗口，讓涂豐恩獲益良多。（公視提供）加拿大歷史學家卜正民撰寫的《維梅爾的帽子》，以17世紀荷蘭畫家維梅爾的畫直接窺探另一時空的窗口，讓涂豐恩獲益良多。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由公視製作的旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》「我的私房地」單元，推出第２支短片《無所不在的歷史 涂豐恩》，鏡頭走進有理文化總編輯、故事Story Studio創辦人涂豐恩位於台大教職員宿舍的私宅，揭露這位歷史學者與編輯如何在滿屋子的書中找到屬於自己的日常節奏。

不同於一般人對「藏書家」的浪漫想像，涂豐恩坦言，他的書多半來自研究、出版需求或朋友贈送。他笑言：「不是因為喜歡讀書，而是覺得書能幫助達成任務。」那些堆在地上的，通常就是他正在處理的課題，暫時不會歸回書架。

涂豐恩年幼的孩子特別喜歡繪本《小金魚逃走了》，翻閱時能全神貫注，讓涂豐恩深受觸動。（公視提供）涂豐恩年幼的孩子特別喜歡繪本《小金魚逃走了》，翻閱時能全神貫注，讓涂豐恩深受觸動。（公視提供）

涂豐恩的閱讀習慣沒有固定的場域或儀式，「大概抓到書就能看，甚至邊走邊看。」書桌上總是堆著一落「待命」的書，隨時翻讀。他也分享，最近重讀尼采的《查拉圖斯特拉如是說》，意外從中看見與現代KOL相似的社會景觀。閱讀亦成為家庭生活的一部分。涂豐恩提到，年幼的孩子對繪本《小金魚逃走了》特別著迷，能全神貫注翻閱，這讓他感到驚喜，「原來小朋友這麼小就會被書吸引。」

涂豐恩的職涯軌跡與書籍始終緊密相連，從大３轉系進入歷史領域，到哈佛大學完成博士學位，再創辦Story Studio與有理文化，《無所不在的歷史 涂豐恩》讓觀眾看見，他如何在「書海」中找到生活的秩序，並將閱讀化為日常的私房樂趣。

《無所不在的歷史 涂豐恩》影片已於公視《藝術很有事》YouTube頻道上架（https://youtu.be/yJI97l1Cjfo?si=Sb7gK6_jg81FaAH8 ）。

