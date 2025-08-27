艸雨田主辦的「來新竹，創作吧」 今年以民族舞為題徵件 首獎10萬元

第2屆「來新竹，創作吧」，今年以民族舞為題徵件，首獎10萬元。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣傑出演藝團隊「艸雨田舞蹈劇場」，長期在縣府文化局演藝廳駐館，他們今年舉辦的第2屆〈來新竹・創作吧〉以「民族舞」為題，即日起到9月30日開放徵件，入選者將於12月28日，在文化局實驗劇場現場演出，角逐首獎10萬元。

縣府文化局長朱淑敏說，「艸雨田」以新竹為基地，結合當代社會議題創作演出，包含融合客家文化與地景感的《竹鄉印象》系列、以城市環境為舞台的《漫步風城》，以及與法國寮裔編舞家奧萊・康詹拉（Ole Khamchanla）合作的台法國際共製作品《親密近地》，今年更榮獲財團法人國家文化藝術基金會TAIWAN TOP團隊。

請繼續往下閱讀...

「艸雨田」團隊駐館期間舉辦的〈來新竹・創作吧〉，今年邁入第2屆，這次將以「民族舞」為主題，開啟向台灣與國際創作者徵件，提供展演平台。

活動策展人周書毅說，「民族舞」長期在台灣被納入才藝教育與比賽制度中，成為舞者早期訓練的重要基礎，但也因其動作被技術化、制式化，逐漸脫離了文化脈絡與個人經驗，鮮少被放進當代創作語境中討論或實踐。

團長王羽靖期待這次徵件讓「民族舞」有機會被打開、被討論，也期待創作者在新竹相遇，彼此觀看、對話，從自己的身體出發，展現屬於這個時代的民族舞。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法