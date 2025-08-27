以海洋意境創作繽紛下午茶饗宴 「蔚藍金萃」為初秋打造奢華午後時光

台北文華東方酒店攜手La Mer海洋拉娜，在「青隅」打造「蔚藍金萃」奢華下午茶饗宴。（台北文華東方酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕飯店的下午茶點心就如同藝術創作般，尤其是在做跨界聯名下午茶時，更可藉此一窺飯店甜點師傅的巧思及手藝。一向以引領跨界聯名下午茶風潮聞名的台北文華東方酒店，再度攜手頂級保養品牌La Mer海洋拉娜，即日起至10月31日，在館內備受名媛貴婦喜愛的「青隅」，打造「蔚藍金萃」奢華下午茶饗宴，演繹光影粼粼的海洋香氣於舌尖綻放的味蕾靈感。消費者品味愜意午茶時光之餘，還可獲贈有著「頂級乳霜之神」盛名的海洋拉娜經典乳霜3.5ml及醇萃活膚晚霜3.5ml等品牌明星商品。

行政西點主廚趙崇曦以海洋意境為謬思，創作5款如藝術品般的美味甜點。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方表示，為了打造這場美好的午茶饗宴，行政西點主廚趙崇曦以海洋意境為謬思創作，匠心雕琢絢麗珊瑚、純淨貝殼以及柔美波紋的姿態，例如「黑醋栗馬斯卡彭紅莓醬茉莉杏仁蛋糕」就是渲染著靜謐湛藍色的海洋系美點、「薄荷檸檬草莓醬帕芙洛娃蛋糕」以海岸邊鵝卵石的細緻紋路與圓潤輪廓為設計構思，巧妙玩轉經典甜點「帕芙洛娃蛋糕」、「海鹽糖煮檸檬百里香柚子奶油醬千層」將海浪線條化做味蕾間的輕盈詩意，還有宛如雪白貝殼於海洋中柔美綻現的「椰子奶霜百香鳳梨醬海鹽沙布蕾」、彷似海岸棕櫚林間的微風拂以沁涼香氣的「琴酒凍迷迭香奶霜蘋果醬榛果酥餅」。

文華Café主廚盧奕翔精選時令蔬材，做出5款詮釋海洋與風土交織的風味鹹點。（台北文華東方酒店提供）

5道鹹點則是延續午後光影中透亮而純淨的意境，文華Café主廚盧奕翔精選時令蔬食，巧妙融入海鮮甜美滋味，既呼應La Mer經典乳霜中所凝萃的自然能量，也詮釋海洋與風土交織的當季風味。「夏季鮮蔬白花菜泥奶油麵包」添上涼拌西芹絲與煙燻紅椒粉，有如夕陽映照海面的迷人霞光；「伊比利火腿無花果玉米糕」讓鹹甜與果香相映成趣；「南瓜栗子煙燻火雞布里歐麵包」演繹沉靜秋日輕灑下金黃餘暉；至於歡享豐富層次驚喜美味的「燻鮭魚起司球米紙脆片」、似海藍深處閃耀微光的「蝶豆花帝王蟹塔」，均讓味蕾漫步於一場恬靜悠然的海洋盛宴。

品味「蔚藍金萃」下午茶饗宴，還可獲贈La Mer海洋拉娜贈品。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方說明，「蔚藍金萃」聯名下午茶饗宴有經典下午茶、香檳下午茶及招牌魚子醬下午茶，共同餐點為精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，另依照各饗宴增加餐點、送La Mer海洋拉娜贈品，贈品數量有限，贈完為止，酒店保留贈禮更換之權利。更多相關內容洽詢電話02-27156888。

