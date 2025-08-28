自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

世博沒有「台灣」館 大阪人卻為台灣專程買票進場 秀手機這樣說

2025/08/28 01:04

「We TAIWAN」前進大阪世博園區，帶來「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，台下觀眾熱烈響應並一同合影（左起月琴彈唱歌者張雅淳、金曲歌王謝銘祐、金曲歌王桑布伊、客語創作歌手邱舒）。（文化部提供）「We TAIWAN」前進大阪世博園區，帶來「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，台下觀眾熱烈響應並一同合影（左起月琴彈唱歌者張雅淳、金曲歌王謝銘祐、金曲歌王桑布伊、客語創作歌手邱舒）。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部主辦的「We TAIWAN」延伸活動，自前（26）日起正式進軍世博主展場夢洲園區，以「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」為題，在北廣場主舞台連續3天進行1個小時演出。昨天同樣自傍晚5點開演，但從下午4點半開始，舞台前的觀眾席就已經爆滿，人潮溢出紅龍圍起的觀眾區，使大會的警衛，又再度集結疏導人流。

日本哈台族秀艾拉照片說，很喜歡We TAIWAN的展演企劃，特別買票進世博看台灣的島嶼之聲。（記者凌美雪攝）日本哈台族秀艾拉照片說，很喜歡We TAIWAN的展演企劃，特別買票進世博看台灣的島嶼之聲。（記者凌美雪攝）

對大阪人來說，世博可能已經不稀奇，但對加代子與千惠子幾個好朋友來說，「有台灣的演出就一定要來」，問她們，「還要排隊買門票進來，也沒關係嗎」，幾個人異口同聲：「沒問題！」加代子還不斷從包包裡掏出日前參觀「We TAIWAN」3週展演的戰利品，秀出手機裡4公尺人偶「艾拉」的照片說，她在中央公會堂走路跨越斑馬線的樣子，「可愛極了」。

加代子與朋友們提早2小時來卡位，同樣在海景第一排的年輕布袋戲迷友美說，因為怕來晚了，站後面看不清楚。果然，正式演出後，觀眾越來越多，後面站立的觀眾，只好想辦法掂腳尖或站在自帶的小蹬上，墊高視野；世博官方攝影每天都來拍攝，拿起專業的腳架錄了好幾段；幾位個子高的西方遊客經過，也被歌聲與鑼鼓聲吸引，跟著拿起相機一起拍，還有人聽到大合唱的歡聚歌，一起跟著邊拍邊搖擺。

