晴時多雲

藝文 > 即時

麟洋配得靈感 台灣舞者在世博演出「聖杯」大驚奇

2025/08/28 09:54

舞者模仿「筊」落地時正、反面的樣子，讓觀眾莞爾。（記者凌美雪攝）舞者模仿「筊」落地時正、反面的樣子，讓觀眾莞爾。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕獲世博大會邀請，文化部帶台灣表演藝術團隊進軍世博主展場夢洲園區，以「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」為題，連續3天進行1個小時快閃演出。其中，雯翔舞團編舞家郭爵愷的作品〈搏筊Pua̍h-Pue〉，重現台灣民間信仰的宮廟文化中常見的「博杯」，讓舞者身體模仿「筊」落地時正、反面的樣子，讓人莞爾，郭爵愷說，其實靈感來自東京奧運時的麟洋配。

郭爵愷表示，其實在麟洋配之前，他就已經開始在創作這個作品，因為從小看家裡長輩拜拜博杯，讓他開始思考，博杯究竟是機率問題？還是真有神意？那時候剛好有看到奧運，麟洋每次贏球時都會做博杯「聖筊」的姿勢，就想到可以用身體更簡單地去讓觀眾知道，搏杯的正、反面是在什麼樣的規則裡面去作用的。

雯翔舞團在世博重現台灣宮廟文化中的博杯儀式。（記者凌美雪攝）雯翔舞團在世博重現台灣宮廟文化中的博杯儀式。（記者凌美雪攝）

郭爵愷也透露，每個人在博杯時，通常是想要得到自己要的答案，往往會在一個問題裡面糾結，因此，他也讓兩位舞者真的在演出時問問題，這次在世博演出，舞者的第一個問題是「不知道在地的觀光客們喜不喜歡我們帶來的這個作品？如果喜歡的話給我們3個聖筊。」是不是聖杯，就會影響下一個問題，比如，不是聖杯的話，可能就會問「是不是我們表演得不夠誠意？」之類。

因為搏杯結果無法預料，使這個作品充滿「即興」的效果，因此，他設計了16種版本，舞者必須記住每一次得到的博杯結果，如何自然地推進下一個問題，成為一種自然的反應，而不是強背的制式化演出，這也是這件作品最具挑戰性的部分。

「島嶼之聲」今天傍晚進行最終場演出，台灣時間下午4點至5點同步於文化部臉書（https://www.facebook.com/www.moc.gov.tw）直播。

