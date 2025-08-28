「迎神遶境在桃園」特展 展現桃園最具特色遶境活動

「迎神遶境在桃園」特展，展出桃園60個最具特色遶境活動。（桃園市文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市土地公文化館即起至11月16日舉辦「迎神遶境在桃園」特展，精選60件遶境案例，包含南崁五福宮、桃園景福宮、中壢仁海宮、百吉復興宮及鈞天社、同人社遶境時所使用的文物，帶領觀眾走進祈福遶境世界。

桃園市文化基金會副執行長王啟仲表示，遶境是台灣民俗信仰中重要儀式之一，神明出巡不僅展現信眾對神明敬仰，更承載驅邪祈安、庇佑鄉里的神聖使命，為忠實呈現遶境真實面貌，土地公文化館委託專人進行「宗教節慶特展——遶境篇調查研究」，踏查分析各地遶境活動，並歸類為神明聖誕遶境、進香回鑾遶境、迎媽祖、神明過頭遶境等四大類。

請繼續往下閱讀...

「迎神遶境在桃園」特展，展出桃園60個最具特色遶境活動。（文化局提供）

展覽中有「神排場」介紹陣頭編制，「遶境小百科」補充遶境小知識，「迎神裝備」分享隨香客的配備，「神文化」展示凝聚地方情誼的遶境活動，「神行程」講述桃園特色水陸遶境，以及「神傳承」看見轉譯傳統文化新風貌，壓軸的「神經濟」則以土地公民俗藝術節為例，揭示遶境活動如何成為帶動地方經濟。

策展顧問謝宗榮表示，石門水庫水上遶境，及輪祀的過頭遶境，都是別的地方比較沒有的，無論是身為桃園地區的民間信仰參與者或宮廟的主事者，相信大家在觀展後，都會對於我們獨有的特色感到驕傲。

王啟仲說，遶境活動具有豐沛的文化活力，包含各宮廟、陣頭、儀軌，甚至沿街民眾的發心貢獻，都蘊涵著感動人心的力量與促進社會繁榮的功能，期盼更多市民與遊客喜愛桃園在地的信仰風景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法