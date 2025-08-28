捷運三鶯線進度破9成 陶瓷老街站日本藝術家作品進駐

LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術外，也有藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運工程局自辦中運量捷運三鶯線進度達93%，三鶯線沿線各站體也大致完工，其中像是LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術外，也有藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，聚集全台將近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。

捷運三鶯線的列車已全數抵台，目前正全力推進列車測試及機電系統整合，預期明年初可啟用，新北市長侯友宜28日前往三鶯線LB09站陶瓷老街站視察，瞭解車站裝修進度及各站公共藝術設置情形，也要求施工團隊務必如期如質年底完工，讓地方最期待的三鶯線能早日通車，帶動地區發展。

新北市長侯友宜視察捷運三鶯線陶瓷老街站及列車測試情形。（記者翁聿煌攝）

捷運工程局長李政安說，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部裝修同步推進，包含內外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成。此外，三鶯線12座車站每站都有公共藝術，打造三鶯線成為行動美術館。

立委蘇巧慧表示，經過她和立委吳琪銘共同爭取，2017年行政院正式將捷運三鶯線納入前瞻基礎建設，三鶯地區民眾期盼已久的捷運三鶯線，預計將於明年6月完工通車。蘇巧慧強調，搭配這幾年陸續完工的交通建設，包括大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、三鶯大橋改建等等，鶯歌對外的交通路網連結將更加完善，民眾生活也更加便利。

蘇巧慧提到，鶯歌緊鄰桃園八德，為了完整串連新北和桃園共同生活圈的交通路網，她積極和中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，行政院8月1日也核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計畫總經費160.57億元，中央補助91.24億元，串聯新北捷運三鶯線和桃園捷運綠線，提升兩區捷運路網，新北、桃園共好。

