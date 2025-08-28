自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

捷運三鶯線進度破9成 陶瓷老街站日本藝術家作品進駐

2025/08/28 14:09

LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術外，也有藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。（記者翁聿煌攝）LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術外，也有藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市捷運工程局自辦中運量捷運三鶯線進度達93%，三鶯線沿線各站體也大致完工，其中像是LB09陶瓷老街站，除了有日本藝術家大塚麻子打造的「有趣」公共藝術外，也有藝術家劉鎮洲創作的「玩陶」，聚集全台將近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，融入地方特色與環境藝術。

捷運三鶯線的列車已全數抵台，目前正全力推進列車測試及機電系統整合，預期明年初可啟用，新北市長侯友宜28日前往三鶯線LB09站陶瓷老街站視察，瞭解車站裝修進度及各站公共藝術設置情形，也要求施工團隊務必如期如質年底完工，讓地方最期待的三鶯線能早日通車，帶動地區發展。

新北市長侯友宜視察捷運三鶯線陶瓷老街站及列車測試情形。（記者翁聿煌攝）新北市長侯友宜視察捷運三鶯線陶瓷老街站及列車測試情形。（記者翁聿煌攝）

捷運工程局長李政安說，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部裝修同步推進，包含內外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成。此外，三鶯線12座車站每站都有公共藝術，打造三鶯線成為行動美術館。

立委蘇巧慧表示，經過她和立委吳琪銘共同爭取，2017年行政院正式將捷運三鶯線納入前瞻基礎建設，三鶯地區民眾期盼已久的捷運三鶯線，預計將於明年6月完工通車。蘇巧慧強調，搭配這幾年陸續完工的交通建設，包括大漢溪堤外便道、鳳鳴簡易車站、三鶯大橋改建等等，鶯歌對外的交通路網連結將更加完善，民眾生活也更加便利。

蘇巧慧提到，鶯歌緊鄰桃園八德，為了完整串連新北和桃園共同生活圈的交通路網，她積極和中央爭取三鶯線延伸至桃園八德，行政院8月1日也核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計畫總經費160.57億元，中央補助91.24億元，串聯新北捷運三鶯線和桃園捷運綠線，提升兩區捷運路網，新北、桃園共好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應