彰化黑白影像瘋傳 半世紀生活全曝光 民眾：50年沒變

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣設計研究院最近在Threads貼出一段六0年代的彰化黑白影像，該則懷舊影像呼應了今年台灣設計展首度在彰化縣，以「城市治理」為主題的精神，但有脆友直言彰化50多年來真的沒什麼改變，街景變化不大，引爆話題。

這段由台灣電影文化公司製作、國家電影及視聽文化中心典藏的影片， 貼文標題寫著：「（（（ 歡迎來到民國60年代的彰化 ）））從時代記憶中的黑白影像帶你一窺60年代彰化的生活樣貌。」影像記錄了縣府舉辦越野賽、全省釣魚比賽，學生在教室做工藝、理化實驗，還有八卦山大佛、田尾花卉、交通安全宣導等場景，短短不到1分鐘，濃縮了彰化半世紀前的日常。

就有脆友留言說，「哇彰化50年來都差不多欸」、「難快人口會外移，我是彰化人，我也覺得彰化就是一個發展停滯不前的地方，看那什麼鳥不生蛋的地方，年輕人根本不想待」、「彰化沒什麼轉變耶」、「彰化員林客運更是一模一樣跟40年前我媽高中時一樣」；也有脆友大力替彰化講話，「謝謝推銷彰化，我們這裡是台灣的京都，超級棒的！」、「哇！是我的家鄉彰化」。

縣府表示，今年設計展首次落腳彰化，10月10日至26日將在彰化市、鹿港鎮、田尾鄉、田中鎮4地登場，規畫3大展區、14處主題場域，把設計導入城市治理，展現彰化的轉變與能量。其中鹿港展區「殿氣現場」更號召全民一同參與，即日起徵集「彰化青春原聲」，從畢業歌到樂團作品，只要承載青春記憶的旋律，都能投稿進歌單。入選作品將於9月22日公開，前100名還可拿到設計師方序中打造的限量票券徽章。

