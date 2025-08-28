自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

漁村花宅響樂趣 望安花宅活化文化與觀光雙引擎並進

2025/08/28 14:13

花宅聚落重現繁華，官民部門共同努力。（澎湖縣政府文化局提供）花宅聚落重現繁華，官民部門共同努力。（澎湖縣政府文化局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局主辦、蒔憶創意設計工坊承辦「重要聚落建築群望安花宅歷史生活展示計畫」，以漁村花宅響樂趣為主題，融合望安在地文化、海洋資源與創意手作體驗，吸引來自台灣本島與澎湖地區的多元族群旅客參與，獲得參與民眾一致肯定與熱烈迴響。

望安鄉花宅村為澎湖地區保存最完整、歷史最悠久的傳統聚落之一，石砌古厝群已逾300年歷史。近年來在澎湖縣政府文化局主導下積極推動修復工程與文化再生，此次行銷延續文化政策成果，結合展示導覽、生活體驗與社區互動，讓旅客能以嶄新角度深入了解花宅的文化底蘊與當代價值。

花宅之窗手作坊活動，最受親子遊客歡迎。（澎湖縣文化局提供）花宅之窗手作坊活動，最受親子遊客歡迎。（澎湖縣文化局提供）

漁村花宅響樂趣特別設計2大體驗環節，分別為「望安沿海海釣行」與「花宅窗花夜燈手作坊」。安排遊客前往望安沿海體驗船上海釣，並導覽講解花宅居民生活；手作坊部分則延伸花宅特色窗花圖樣，將蚵殼研磨成粉製成環保夜燈底座，再搭配雕刻出花宅窗花圖騰的燈罩，象徵將「花宅之窗」帶回家，也帶走一份關於文化記憶的心意。

不同於一般觀光活動，澎湖縣政府文化局特別重視「居民參與」與「在地回饋」，此次行銷推廣團在安排遊程體驗的同時，也同步舉辦花宅社區居民回饋活動，手作坊及長者健康體驗，讓社區居民提高參與活動意願，也進一步提升對文化推動的認同感與歸屬感。

