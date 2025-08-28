讓藝術貼近生活 新光小北門邀6位藝術家作品曝光

張騰遠《鸚鵡人——未來之景》戶外大型充氣雕塑，鸚鵡人端坐望遠鏡，象徵探索未知與觀察人類的寓言角色。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕新光三越小北門店開幕前，搶先以「預見未來・小北門大藝術家」為題，公開6位藝術家的藝術裝置，犧牲部分坪效為百貨添加藝術氣息。6位藝術家作品遍布各樓層，藉此讓藝術貼近消費者。

吳耿禎的剪紙作品融入咖啡杯中，白色飛鳥剪影延伸藝術語彙，將日常飲食也化為展覽一部分。（記者王捷攝）

這次合作的藝術家涵蓋不同領域，以剪紙藝術著稱的吳耿禎以《Love Me Again》將剪紙語彙轉化為白色線條剪影，貓、狗與幽靈角色串接於欄柵，營造輕盈漂浮的故事場景。VIP咖啡廳「小北集」也將他的剪紙融入咖啡杯防熱套，電影看板繪師顏振發則提供兩幅電影《小丑》畫作。

請繼續往下閱讀...

1樓入口由張騰遠帶來《鸚鵡人——未來之景》，彩色充氣雕塑化身外星觀察者，象徵探索未知與想像；張育嘉以《嘉年華》延伸系列創作，結合卡漫式角色與燈光裝置，重現如同馬戲節慶般的繽紛世界。在LOPIA超商外，還有一隻可愛的獨眼怪獸《美獸》與精品店呼應展出。

張育嘉的《美獸》黑色獨眼巨獸盤踞高處，冷冽紅眼注視下方，帶來詼諧卻神秘的存在感。（記者王捷攝）

吳芊頤《萬祝小北門》取材日本「萬祝染」傳統，結合台灣膠帶與包裝拼貼，重構窗格與街區符號，象徵更新與祝福。（記者王捷攝）

蘇子涵《小行星》以數千件樹脂零件拼湊成地圖意象，宛如城市記憶的縮影，色彩閃耀而層次豐富。（記者王捷攝）

2樓則聚焦城市記憶。蘇子涵的《小行星》以數千件樹脂零件拼湊，宛如地圖般鋪展台南街道的記憶，觀者彷彿漫步在時間層疊的都市；吳芊頤的《萬祝小北門》取材日本「萬祝染」傳統，並結合台灣常見膠帶、包裝材，拼貼出窗格與街區符號，象徵在地文化的更新與祝福。

黃柏勳《夢境交界》天花板局部天花板繪滿飄浮彩色氣泡，像夢境般散落天空，抬頭即可感受絢爛想像。（記者王捷攝）

黃柏勳則在4樓打造《夢境交界》，結合漂浮裝置與燈光，創造沉浸式氛圍，讓人進入奇幻情境。

百貨公司過去多強調消費，但業者希望，讓藝術貼近生活，也希望讓消費者能了解藝術家。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法