藝起享享 > 國際藝聞

台灣島嶼之聲在世博演出遭打壓 團隊最終決定由神將護國旗

2025/08/28 18:10

電器神將千里眼僅靠著舞台背板遮住國旗熱氣球，並向坐鎮舞台一般，看著演出順利完成。（記者凌美雪攝）電器神將千里眼僅靠著舞台背板遮住國旗熱氣球，並向坐鎮舞台一般，看著演出順利完成。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕獲世博大會邀請，文化部帶台灣表演藝術團隊進軍世博主展場夢洲園區，以「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」為題，連續3天進行1個小時快閃演出，今日落幕。但很遺憾地，最後演出前仍發生疑似中國打壓的情況，導致台灣團隊必須把舞台背板上的國旗遮住。

在陽光照射下，舞台後方仍可見國旗氣球。（記者凌美雪攝）在陽光照射下，舞台後方仍可見國旗氣球。（記者凌美雪攝）

文化部表示，原來被板上有國旗熱氣球的設計，大會審查是沒有異議的，但今天演出前，大會突然來向團隊說明，他們受到「壓力」要求大會要遮蔽背板上的「國旗」熱氣球圖案。經多方交涉溝通後，大會同意由文化部自行處理，文化部則是決定由電器神將的千里眼，自然站立於背板前遮住國旗。

文化部政次王時思一邊鼓勵團隊，一邊仍忍不住掉下眼淚。（記者凌美雪攝）文化部政次王時思一邊鼓勵團隊，一邊仍忍不住掉下眼淚。（記者凌美雪攝）

對此，文化部政務次長王時思表示，除了強烈向大會表達遺憾之外，這個狀況是再次提醒台灣面臨的國際困境，更凸顯出以「台灣」之名走向世界的不容易。但她也強調，這將近1個月「We TAIWAN」在大阪市中心、夢洲園區及網路上被叫響的「台灣」，都是不可能被抹滅的真實。

