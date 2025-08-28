自由電子報
藝文 > 即時

島嶼台灣世博演出被迫遮國旗 文化部聲明

2025/08/28 18:58

與神將一起演出長達6年的兩位舞者，最後一天演出被迫無法上台，但均表達理解，只是感到有點可惜。散場前兩位舞者與文化部政次合影。（記者凌美雪攝）與神將一起演出長達6年的兩位舞者，最後一天演出被迫無法上台，但均表達理解，只是感到有點可惜。散場前兩位舞者與文化部政次合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕文化部帶台灣表演藝術團隊進入世博主展場夢洲園區演出「島嶼之聲」，沒想到今（28）日最終場演出前，遭世博大會關切，表示受到「壓力」，希望文化部能自行處理關於舞台背板秀出國旗的問題，最後文化部決定由電氣神將的千里眼，自然站立於背板前遮住國旗。

電氣神將團隊拚場藝術撞擊全員留下紀念照，背後隱約可見國旗熱氣球。（記者凌美雪攝）電氣神將團隊拚場藝術撞擊全員留下紀念照，背後隱約可見國旗熱氣球。（記者凌美雪攝）

對此，文化部政次王時思表示，這次進夢洲的電氣神將千里眼跟順風耳開過光，所以後來就請他們全程都站在台上來看護著現場的觀眾跟所有的表演者，也讓最後一天演出順利完成；「至於國際的困境，就希望大家團結起來，一起來克服，我們也會用盡各種可能的方法，帶著台灣走向世界，希望世界是以理解台灣的方式認識我們，看見台灣的多元，看見台灣為了民主跟自由所守護的這些人文的價值。」

王時思說，「我想，文化部想要做的事情，就是用文化來溝通，當這個世界是用政治力量來干涉台灣的時候，台灣希望我們用的是包容，是溝通，是理解，這件事是我們不變的初衷，我們也認為只有多元的文化溝通，才是一個更有利的方式，就是軟實力這件事情其實比強硬的政治手腕，可能會讓這個國際社會更能接受。」

