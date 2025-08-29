秋旅淡水慢旅行 蘊泉庄一系列專案好Chill

「輕旅淡水，好Chill」1泊2食專案含早餐，不分平假日免費升等水舍套房。（蘊泉庄提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕初秋白日天氣雖仍炎熱，但已經可感受到微涼秋風帶來的舒心氣息，正是安排旅行的最佳時刻。位於淡水的蘊泉庄推出一系列住房專案，內含贈餐飲抵用券、SPA體驗及新北輕軌一日券，或甜蜜點心組與沙灘玩具組等各種好康搭配，歡迎遊客來趟淡水輕旅行，讓身心徹底充電。

黃金琥珀美人湯結合專屬SPA舒緩疲憊，療癒身心。（蘊泉庄提供）

「沙雕奇緣・蘊旅趣」住房專案，贈「親子沙雕配件包」與「特製手作點心組」。（蘊泉庄提供）

住房專案首推「輕旅淡水，好Chill」，活動期限9月1日至10月31日，若選擇1泊1食住土舍客房，享用活力早餐，平日加人不加價、假日不加價，另可加價1,000元升等寬敞水舍套房，贈新北一日輕軌券，暢遊淡水河畔，感受城市與山海的交錯風情。此專案也可選擇1泊2食，享豐盛早餐，不分平假日免費升等水舍套房，平日加人不加價，每日限量免費15分鐘SPA體驗，贈2,000元餐飲抵用券、新北一日輕軌券及粉紅氣泡酒1瓶。至於喜愛沙灘與親子活動的旅客，可選擇「沙雕奇緣・蘊旅趣」住房專案，活動即日起至10月12日，入住即贈甜蜜點心組與沙灘玩具組，提供1位12歲以下兒童平假日加床不加價，讓全家在八里留下美好的回憶。

配合日本頂級SPA品牌Sanatio入駐，推療癒系悠活一日遊。（蘊泉庄提供）

秋日正是泡湯紓壓做SPA的好時機，蘊泉庄表示，品牌邀日本CRED株式會社旗下著名的五星級酒店品牌SPA「Sanatio」同步入駐館內，試營運期間推出「蘊溫泉SPA 療癒系悠活一日遊」，提供遊客以優惠價享受溫泉搭配香氛紓壓SPA。來自日本的SPA品牌「Sanatio」，選用歷史悠久的自有品牌「庵」獨特的香氛天然精油及專業美容老師的紓壓技術，推出秋冬高CP組合療程：柔曼身體紓壓60分鐘及沐天澤裸湯，全程60分鐘的柔曼身體紓壓，讓緊繃疲倦的身軀從指尖到肩頸徹底釋放壓力，享受深層的放鬆；另有臉部課程及全身紓壓按摩、美顏護理課程，透過浸泡溫泉的潤澤，讓這個秋天享受放鬆旅程。

專屬蘊木盒早餐由服務人員親送至房內，悠閒細品料理的溫度與香氣。（蘊泉庄提供）

除了身體的放鬆，味蕾的驚喜也不可或缺。蘊泉庄中秋限定芋香流心酥9入禮盒已登場，全手工製作，以層層金黃酥皮包裹綿密芋頭餡，再融入鹹香奶黃流心，呈現秋日甜點魅力。相關內容洽詢電話：02-26227888轉日蘊堂，或詳詢蘊泉庄官網。

