郭心漪「池光流影藝術展」 宜蘭力麗威斯汀度假酒店登場

宜蘭力麗威斯汀首度聯合台灣水彩藝術家郭心漪，舉辦「池光流影藝術展」。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕 宜蘭力麗威斯汀度假酒店歡慶8週年，以「愛無止境・旅不止步」為主題，推出一系列慶祝活動，今（28）日正式啟動8週年生日慶暨池光流影藝術展開幕活動，首度邀請台灣知名水彩藝術家—郭心漪，於酒店內的公共藝術空間展開為期半年的「池光流影藝術畫展」。

郭心漪作品〈寧靜的時刻Tranquil Moment〉。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

展覽精選郭心漪6幅以「池塘」創作為主題的代表作，與威斯汀園區內豐富的自然生態池相互輝映，交織出光影流動與心靈沉澱的寧靜氛圍。酒店更將藝術融入旅宿體驗，把最具特色的雙臥室泳池別墅打造為「池光流影主題房」，讓旅人在宜蘭靜謐山水之間，體驗藝術與度假的交融。

宜蘭力麗威斯汀把最具特色的雙臥室泳池別墅打造為「池光流影主題房」。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

為歡慶池光流影藝術展開幕，酒店即日起至12月底推出「池光流影主題房」住房專案，內含雙臥室泳池別墅入住1晚，感受享譽國際天夢之床及員山美人湯溫泉的極致魅力，在房間即可近距離欣賞藝術家筆下的池塘世界，並隨專案贈送郭心漪水彩創作集《心瀞．觀漪》1本；入住包含Westin健康餐飲體驗：有舞日本料理廳白露會席料理及知味西餐廳自助晨光早餐各4客。邀請遊客沉浸在池塘藝術中的身心盛宴，在大地山水的擁抱中，展開屬於自已的療癒旅程。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店今（28）日正式啟動8週年生日慶暨池光流影藝術展開幕活動。（宜蘭力麗威斯汀度假酒店提供）

此外，酒店為慶祝邁入8週年，9月1至30日特別推出住房與餐飲8大優惠活動，9月入住酒店更加碼享尊榮抽獎，有機會獲得免費入住總統泳池別墅，更有舞日本料理、知味西餐廳自助餐、天夢湯屋、露天風呂等豐富獎項，更多相關訊息詳詢宜蘭力麗威斯汀度假酒店官網。

