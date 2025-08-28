自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

見證中秋團圓的幸福甜點 大地酒店以「微笑圈圈」傳遞佳節祝福

2025/08/28 21:28

大地酒店打造全新中秋禮盒「微笑圈圈」，用最特別的祝福，濃縮在一口微笑之中。（大地酒店提供）大地酒店打造全新中秋禮盒「微笑圈圈」，用最特別的祝福，濃縮在一口微笑之中。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕中秋節闔家團圓，除了共享傳統月餅，也可以嘗試以不同的糕點共度佳節。北投大地酒店今年打造全新甜點禮盒「微笑圈圈」，禮盒中結合經典奶油酥香與創意風味，並應用台灣在地食材，共推出原味、桶柑、川味3款風味的微笑餅乾，即日起至10月1日限時販售，每盒內含20片手工酥餅，另推出中秋限定優惠，購買10盒即贈送1盒。

「微笑圈圈」使用在地食材，推出原味、桶柑、川味等3款風味（大地酒店提供）「微笑圈圈」使用在地食材，推出原味、桶柑、川味等3款風味（大地酒店提供）

北投大地酒店表示，「微笑圈圈」是館內喜歡廳主廚李建嶔對甜點藝術的詮釋，更是這個中秋傳遞情感的溫柔言語。有「甜點魔法師」稱號的李建嶔，製作出3款各具風味的「微笑圈圈」餅乾：「原味」呈現純粹本味，嚴選高品質奶油，融入丹麥酥皮工藝，烘焙出黃金比例的酥香層次，展現食材本真之美；「桶柑」萃取在地果香，選用陽明山桶柑手工熬煮成果醬，巧妙融合於餅乾酥香之中，讓柑橘果韻與奶香交織出細膩風味，彷彿感受台灣暖陽照拂的秋日午後；「川味」則呈現獨特椒香魅力，使用特調四川十二味辛香料，低溫熬煉後融入酥皮餅乾，奶香中帶有椒麻甘甜，風味獨具，層層交疊令人驚喜，挑戰味蕾記憶的新高度。更多相關內容詳詢大地酒店官網。

「微笑圈圈」即日起至10月1日限時販售，買10盒送1盒。（大地酒店提供）「微笑圈圈」即日起至10月1日限時販售，買10盒送1盒。（大地酒店提供）

