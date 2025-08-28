首屆APEC文化創意產業高階對話登場 文化部率團赴韓展現台灣文創科技優勢

文化部常務次長徐宜君（右5）與我國代表團於會場合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕首屆APEC文化創意產業高階對話（HLD-CCI）昨（27）日在韓國慶州舉行，文化部常務次長徐宜君率領我國代表團赴韓與會，與出席的20個APEC經濟體文化政策高階代表熱烈互動，以行動展現我國欲與APEC成員加強文化合作的高度意願及長期願景。

文化部表示，此次高階對話是APEC首次將文化作為核心議題，圍繞著文化創意產業及其對亞太區域經濟成長的推動作用進行深入探討。為呼應APEC 2025大會主題「共建永續未來：連結、創新、共榮」，文化創意產業高階對話主題涵蓋3大主軸，包括文化創意產業作為經濟新催化劑、數位化與人工智慧（AI）對文化創意產業的影響，以及如何透過文化合作促進APEC成員的實質合作。

請繼續往下閱讀...

文化部次長徐宜君於會議上代表我團發言，介紹我國文化科技結合之成功案例。（文化部提供）

文化部次長徐宜君向與會者分享我國文化產業科技創新及IP合作的成功案例，包括智崴科技領先全球的飛行劇院體感設施、HTC VIVE ORIGINALS的全球VTuber玩家開放式平台BEATDAY等，以及電影《關於我和鬼變成家人的那件事》影視IP海外改編的成績，展現我國在科技和文化領域的競爭優勢，也讓與會者感受到臺灣在文創領域的國際影響力。此外，也提到2019年成立的文化內容策進院（TAICCA）與美國、日本、泰國等進行文化內容的合資合作，期待後續更多會員國合作的可能。

徐宜君指出，在全球文化創意產業面對閱聽習慣變遷、國際串流平台競爭等多重挑戰的同時，也帶來開啟新局面的機會，臺灣在科技領域的領先優勢使我們有機會搶先結合文化內容及科技，實現跨界創新，並成為文化創意產業的新引擎。會議除了關注文創帶來的經濟效益，同時也聚焦於數位創新工具對文化創作環境帶來的衝擊，對此，徐宜君向在場與會者表示，因應全球趨勢，我國積極研擬「文化藝術應用生成式AI規範指引」，期待建立文化創意產業與AI技術之間的適性關係。

文化部強調，「我國具備多元、友善、開放的文化特質，是APEC經濟體理想的合作夥伴」，除同步呼應會後共同發布的《APEC文化創意產業高階對話聯合聲明》，亦表達臺灣樂意與APEC各會員體共同合作，以文化驅動區域經濟的發展與連結，催化更具韌性的亞太經濟合作典範。文化部特別感謝外交部對本次訪團的多方協助並表示，本次高階對話不僅提供我國團員與APEC HLD-CCI各與會代表團交流的寶貴機會，還為我國與APEC各經濟體在文化創意產業領域的合作奠定了堅實的基礎。

文化部說明，未來將持續善用國際組織平台，穩健拓展國際合作空間，進一步彰顯臺灣的文化軟實力，並以文化為媒介深化我國與國際合作夥伴關係，推動臺灣在全球文創領域的持續發展，達致聯合聲明揭示的區域共榮願景。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法