藝文 > 即時

首席指揮佩特連科來了！柏林愛樂11月國家音樂廳連演3夜

2025/08/29 00:02

柏林愛樂指揮佩特連科。（牛耳藝術提供）柏林愛樂指揮佩特連科。（牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由牛耳藝術主辦的「柏林愛樂管弦樂團2025台北音樂會」將於11月11日至13日在台北國家音樂廳登場，睽違七年再度訪台。本次將由現任首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）首度親自領軍，帶來兩套曲目，涵蓋20世紀現代樂派與德奧經典作品。

台積電文教基金會執行長許峻郎在記者會中提到，2005年曾協助柏林愛樂來台，深知邀請世界頂尖樂團演出並不容易。他也特別引用《紐約客》（The New Yorker）樂評Alex Ross的文章〈The Berlin Philharmonic Doesn’t Need a Star Conductor〉，指出雖然標題看似聳動，內容卻高度肯定佩特連科的特質，認為他讓樂團自然發出屬於柏林愛樂的聲音。

佩特連科自2019年接任柏林愛樂第8任首席指揮，以「低調卻關鍵」著稱。Alex形容，他不像部分指揮以誇張肢體語言爭取注意，而是以不引人注目的方式做出決策，讓樂團展現最佳狀態。這份選擇「隱身於音樂背後」的態度，被視為難得的特質。

佩特連科曾指揮洛杉磯愛樂演出。（牛耳藝術提供）佩特連科曾指揮洛杉磯愛樂演出。（牛耳藝術提供）

樂評亦回顧他上任初期的演出，雖然詮釋略顯瑣碎、品味偏向保守，但隨時間累積，他逐漸與柏林愛樂高度融合。儘管不像前任西蒙．拉特爾大力推廣當代音樂，他仍積極發掘被忽視的20世紀曲目，特別是德裔猶太流亡作曲家的作品，顯示其對曲目經營的獨到視野。

譬如詮釋布魯克納《第5號交響曲》時，佩特連科更展現出與傳統印象不同的幽默感與靈活度。樂評形容，單簧管吹奏帶點惡作劇般的俏皮，大提琴與低音提琴如同橄欖球隊推進，銅管群則吹出近似行進樂隊的明亮氣氛，讓這首嚴峻作品呈現出意想不到的生動層次，成為他的代表演繹之一。

佩特連科此次領軍柏林愛樂登台。11月11日首場音樂會，曲目包括楊納傑克《蘭吉亞舞曲》、巴爾托克《奇異滿洲人》組曲及史特拉汶斯基《彼得羅西卡》（1947版本），帶領觀眾回顧20世紀初現代音樂的激盪。11月12日與13日兩場演出則回歸德奧浪漫傳統，選演舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》與布拉姆斯《C小調第一號交響曲》。

牛耳藝術說明，布拉姆斯的《C小調第一號交響曲》歷時20餘年完成，1876年首演至今將屆150週年，佩特連科選擇在他執掌柏林愛樂第7年將此曲列入樂季焦點，亦具有承先啟後的象徵。演出詳詢MNA售票網。

