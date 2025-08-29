自由電子報
藝文 > 即時

週末好去處！這間「美術館」變身「機場」 9位跨國藝術家帶你走入「亂流」航廈

2025/08/29 08:00

「亂流：半睡飛行夢」以機場為主軸策劃展覽空間，透過飛行與亂流的隱喻，拓寬人們對於飛行想像的感知邊界。（記者董柏廷攝）「亂流：半睡飛行夢」以機場為主軸策劃展覽空間，透過飛行與亂流的隱喻，拓寬人們對於飛行想像的感知邊界。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北師美術館與國家文化藝術基金會「策展人培力＠美術館」計畫合作的「亂流：半睡飛行夢」展覽，近日正式啟航。展覽由新生代策展團隊 Nn̄g Project 策劃，集結了來自南韓、香港與台灣的9位藝術家，透過影像、裝置、繪畫與雕塑等多元形式，共同探討當代「飛行」這個行為，如何重新塑造了我們的身體、情感與記憶，並反思航空科技對社會文化帶來的深遠影響。

在開幕記者會上，策展人張文豪一席話點出展覽核心：「我們過去習以為常的世界，一點都不平常。」他表示，在過去幾年間，全球社會經歷了劇烈變化，而曾經被視為無邊際的天空，如今已成為一張巨大的網絡，牽絆著所有人，同時也成了充滿挑戰性的場域。這個場域涉及貿易、地緣政治、遷徙、情感，甚至是雲端科技與宇宙。他將此比喻為一場「半睡半醒的夢」，而「亂流」則是試圖喚醒觀者，重新審視我們所處的同一片天際。展覽核心概念「The Limit is the Turbulent Skies」正是從這句經典諺語「The Sky’s the limit」翻轉而來，邀請觀眾進入北師美術館這座「航廈」，重新思考自身與天空的關係。

林彥翔裝置作品〈迫降〉（前）與錄像作品〈來自塔的預言〉，交織個人視角與地緣、歷史記憶與當代的張力。（記者董柏廷攝）林彥翔裝置作品〈迫降〉（前）與錄像作品〈來自塔的預言〉，交織個人視角與地緣、歷史記憶與當代的張力。（記者董柏廷攝）

展覽以「機場」為情境，帶領觀眾進入一場可能遭遇「亂流」的未知旅程。策展團隊與藝術家們以「流動」為主軸，透過4件委託製作，鋪陳出不同敘事。從一樓大廳開始，張庭甄的作品《祝福是不幸的尾巴》系列，將機場航班顯示器上的資訊，替換成虛構的太空垃圾起降時間，並結合聲音與虛擬報刊，創造出一個類機場的平行時空。這件作品的靈感來自於藝術家生日收到的一段影片，進而反思情感與消費文化間的複雜關係。

另一位香港藝術家李鈺淇，則以動畫裝置《把我的眼睛沉入你的眼睛》，讓觀眾透過飛機窗景，感受飛行中內在情感的流動，模糊了現實與內在情緒的界線。而來自台灣的林彥翔，則從成田與桃園兩座機場出發，將個人的視角與區域地緣、歷史記憶交織，讓「飛行」不再只是抽象的旅行，而是與土地碰撞的真實經驗。

「亂流：半睡飛行夢」展覽不僅是藝術呈現，更是一場關於後疫情時代，我們如何感知世界、重新定位自我的集體反思。在看似平靜的日常中，這場展覽邀請我們在混亂中尋找秩序，在不安中擁抱新的可能，重新定義我們與這片「亂流天空」的關係。

