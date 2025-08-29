兒童鼓樂劇《鼓築．府城牆》 用鼓樂敘說台南建城300年

鳳天神鼓原創兒童鼓樂劇《鼓築．府城牆》，結合鼓樂與戲劇，以台南的城牆為主題，帶觀眾走進台南的文化記憶。（鳳天神鼓提供）



〔記者劉婉君／台南報導〕今年是台南「府城建城300年」，在地團隊鳳天神鼓推出原創兒童鼓樂劇《鼓築．府城牆》，結合鼓樂與戲劇，述說台南城牆的歷史，帶領觀眾穿越時空，走進台南的文化記憶，讓小朋友認識自己家鄉的故事。



鳳天神鼓成立於2016年，《鼓築．府城牆》由團長林韻慈（小朱老師）構思編導，劇情靈感源於自清雍正3年（1725）興築的台灣府城，從初期的木柵城、到箣竹、三合土的城垣，守護台南人民。以「城牆」為主題，小團員將在舞台上化身故事的主角，除了擊鼓演出外，劇中更融入歌舞、吟唱與視覺，用笑聲、淚水與鼓點，演繹「城牆不只是牆，而是台南人的守護與記憶」。



《鼓築．府城牆》首度公開演出將於8月31日下午2時、4時30分，在台南文化創意園區漂丿白鷺LIVE HOUSE採售票方式登場。



林韻慈說，現代人對於城牆的歷史印象逐漸淡薄，許多人不了解「府城建城300 年」的意思，《鼓築．府城牆》希望藉由兒童劇的方式，讓觀眾在鼓樂與戲劇的交織中，重新認識這段文化資產。孩子們透過排練、擊鼓練習與團隊合作，也在培養藝術素養的同時，學習​到「傳承」的意義。



演出並獲得華一扶輪社支持，長期資助鼓樂教育計畫，協助籌募鼓具與經費，讓許多偏鄉或經濟困難的孩子，也能透過鼓聲找到自信與舞台。



鳳天神鼓原創兒童鼓樂劇《鼓築．府城牆》，結合鼓樂與戲劇，述說台南城牆的故事。（鳳天神鼓提供）

