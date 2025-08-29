龍潭觀光夜市8/30快閃復活 搭明華園好戲熱鬧整晚

龍潭觀光夜市8月30日傍晚5點至晚上11點將以市集形式「快閃」復活。（取自「龍潭觀光夜市」臉書）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市土地公文化教育基金會爭取文化部振興偏鄉巡演計畫補助，加上基金會、在地的烏林地區土地公廟群自籌經費，請來明華園日字戲劇團明（30）日7點到龍潭觀光夜市原址，上演經典大戲《紅塵菩提》；同日傍晚5點至晚上11點，夜市將以市集形式快閃復活營業，讓鄉親欣賞藝術表演，享受輕鬆的常民生活時光。

明華園日字戲劇團8月30日晚間7點將到龍潭觀光夜市原址，帶來經典大戲《紅塵菩提》。（市議員劉熒隆提供）

市議員劉熒隆說，龍潭的大型活動演出多集中在龍潭運動公園等老城區，他強調「藝文平權」，希望在龍潭各角落都能欣賞到大型優質的藝文活動，因此跟基金會討論時，營造廟會氛圍，有大戲演出、小吃，並把周遭土地公都請到現場「看大戲」，鬥陣熱鬧。活動地點在中豐路461巷停車場，是借自舊有的龍潭觀光夜市私有地，因此攤販定義成像夜市「1日快閃」，他與烏林里、百年里、烏樹林里一同協辦整個活動。

龍潭觀光夜市近日在臉書粉專貼文指出，「各位鄉親朋友們久等了，我們回娘家啦，龍潭觀光夜市這週六快閃1天，很多大家喜歡的攤商都有回娘家唷！歡迎全家一起來看戲、吃美食、玩遊戲。」

龍潭觀光夜市8月30日傍晚5點至晚上11點將以市集形式「快閃」復活，同時上演明華園好戲。（記者黃政嘉攝）

市府經濟發展局市場科長陳慶仁表示，這種因活動而成立的快閃型市集，與長期固定時間、地點的攤販性質或攤販集中區有所不同，目前法規上並未約束，市府未來可能會針對這塊做出因應措施，例如請業者事先報備。

