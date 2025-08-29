多感官藝術體驗！「用手去看見世界」板橋435藝文特區免費展出

「2025用手去看見世界」展覽，特別邀請「惠光導盲犬學校」規畫動線引導及講座，讓大家更了解視障者日常需求及導盲犬培訓歷程。（文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋435藝文特區「435藝術聚落」，進駐日本藝術家芝田典子老師暌違2年推出的「2025用手去看見世界」展覽，即日起至9月13日於園區光復館免費展出。文化局長張䕒育表示，此次展覽以「觸覺」為核心，邀請視障者與一般民眾透過雙手感受作品質地與樣貌，打破視覺主導，開啟一場多感官的藝術探索。

「2025用手去看見世界」特展中，日本藝術家夏愛華作品《熊的寓言》。（文化局提供）

張䕒育指出，「用手去看見世界」計畫從2013年由芝田典子自日本發起，曾以台日交流展形式展出，深獲好評。今年展覽與日本山梨縣立盲學校、台北市立啟明學校、台中靜宜大學師生及多位國內外藝術家合作，共同延續「觸覺」創作精神。除芝田老師的作品外，同樣進駐435藝術聚落的藝術家潘怡安，也帶來以「聲音」為媒介的互動裝置，為觀眾打造跨越視覺的多層次體驗。

請繼續往下閱讀...

「2025用手去看見世界」特展中，日本藝術家岩永啓司作品《Deity》。（文化局提供）

張䕒育說明，此次展覽共展出近30件作品，涵蓋木雕、繪本觸覺書及互動裝置等類別，呈現藝術跨域的多元樣貌。展期結束後，作品將巡迴至台中國立中興大學藝術中心及日本梨山縣立圖書館；為實踐「文化平權」理念，今年展覽更首度與「惠光導盲犬學校」合作，在園區枋橋大劇院舉辦講座，介紹視障者與導盲犬的生活與培訓過程。現場更規畫導盲犬模擬引導體驗，期望推廣導盲犬友善環境，並促進不同族群共享藝術文化權利。

「2025用手去看見世界」特展中，日本藝術家知足美加子作品《舍身月兔》。（文化局提供）

張䕒育表示，「2025用手去看見世界」即日起至9月13日，於板橋435藝文特區光復館免費展出，誠摯邀請民眾走進展場，透過「五感」體驗藝術的無限可能。更多展覽與活動資訊，請上板橋435藝文特區官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/artzone435/）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法