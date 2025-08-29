台南楊逵文學紀念館內外革新 先啟動補強工程

楊逵文學紀念館將進行結構補強工程。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區的楊逵文學紀念館，沿用舊地政事務所的廳舍來規畫，建物歷史迄今50年，公所爭取經費，內外一起改造，先斥資上千萬元，啟動耐震補強工程，讓結構更安全。

新化區長李義隆表示，除了結構補強工程之外，也委託台南市立博物館協助進行內部陳設的先期規畫，提供更多元、豐富的人文展示，連無障礙設施也一併納入檢討。

後方的歐威展覽館也將一併進行結構補強工程。（記者吳俊鋒攝）

進行結構補強工程的建物共有A、B、C等3棟，包含楊逵展覽館、社團展覽館、後方的歐威展覽館，以及交誼中心。

李義隆說，補強經費約為1400萬元，將進行發包，施工時間預計半年；常設展的先期規畫完成後，會向文化部爭取經費執行，讓對地方有重要意義的楊逵館，內外一起革新，帶來不同的風貌。

