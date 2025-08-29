自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

基隆市東信國小師生傳承 世界兒童畫展奪特優

2025/08/29 14:38

基隆市信義區東信國小六年級學生蕭沛玟參加第56屆世界兒童畫展，以《海洋與人類共存》獲得特優獎。（東信國小提供）基隆市信義區東信國小六年級學生蕭沛玟參加第56屆世界兒童畫展，以《海洋與人類共存》獲得特優獎。（東信國小提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市信義區東信國小六年級學生蕭沛玟參加第56屆世界兒童畫展，以《海洋與人類共存》作品獲評審團肯定，並於該年級脫穎而出，榮獲特優獎；值得一提的是，蕭沛玟的指導老師李曼綾當年以東信國小學生身分，參加世界兒童畫展也獲得特優，她今天從家中拿出當年得獎的特優獎牌，與蕭沛玟合影，師生2人共譜畫壇佳話。

基隆市東信國小老師李曼綾（左）與學生蕭沛玟（右），師生相隔15年先後獲得世界兒童畫展特優，2人持特優獎牌在校門口合影。（李曼綾提供）基隆市東信國小老師李曼綾（左）與學生蕭沛玟（右），師生相隔15年先後獲得世界兒童畫展特優，2人持特優獎牌在校門口合影。（李曼綾提供）

日前在台灣舉辦的中華民國第56屆世界兒童畫展，共有美國、日本、馬來西亞、泰國、聖露西亞等41個國家1萬多件作品參賽，台灣有5萬多件作品參賽，最後選出國內特優獎88件、優選獎256件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。

蕭沛玟說，她從學校老師上課講解與新聞報導上，看到全球暖化、溫室效應嚴重，很多都是人類自己造成的，環境永續議題大家都知道，但僅有少數人會開始採取行動，她想要用畫來表達，讓大家知道。

基隆市東信國小老師李曼綾（左）與學生蕭沛玟（右）2人先後獲得世界兒童畫展特優。（李曼綾提供）基隆市東信國小老師李曼綾（左）與學生蕭沛玟（右）2人先後獲得世界兒童畫展特優。（李曼綾提供）

蕭沛玟的指導老師李曼綾表示，蕭沛玟不僅品學兼優，還是「聽講能融會貫通、下筆能進入心流」的學生，她指導蕭沛玟畫畫時，腦海中不時就會浮現當年在東信學畫的往事，深深體會到「教學相長」的真諦。李曼綾笑說，她自己也是東信國小畢業，後來讀二信國中，當年畫畫是沉悶課業中紓壓的方式，悠游繪畫世界。她在東信國小高年級、二信國中階段，也連續3年獲得世界兒童畫展特優佳績，沒想到事隔15年，有幸回到母校，陪學弟妹揮動彩筆，為童年留下彩色世界。

