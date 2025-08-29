自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

23位舔共藝人約談完成 文化部：多數被中國經紀公司表態

2025/08/29 11:05

台灣在國際政治上立場艱難，連秀個小國旗都處處遭中打壓，也因此，所謂舔共藝人的表態，也更受關注。（記者凌美雪攝）台灣在國際政治上立場艱難，連秀個小國旗都處處遭中打壓，也因此，所謂舔共藝人的表態，也更受關注。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對近期陸委會提供赴中國發展且配合中共發表統戰貼文的20餘位台灣藝人名單，並請文化部進行約談一事。文化部今（29）日發布新聞稿，再度強調，做為文化產業主管機關仍然以關懷藝人立場，避免台灣藝人被作為統戰的工具；新聞稿中也公開文化部長李遠親自撰寫的一封信，表達身為文化創作者的大家長，對於此事的立場與呼籲。

公開信名為「給想去或是已經去中國發展的台灣藝人的一封信：我們台灣」，李遠強調，文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。信中也重申，台灣從來不反對藝人為了更大的市場去中國發展，但是中國會在藝人不知情的情況下，做出各種在台灣無法想像的事，例如代為表態對中國的認同、否定台灣主權等，接下來還會干涉創作、打扮、言論，甚至是出入境。

文化部新聞稿中也說明，文化部已依據陸委會提供的台灣藝人清單，完成通知和了解工作。根據回應內容，多數表達貼文為中國經紀公司所為或不知道貼文有違法可能，部分對於可能觸法感到緊張，表達「未來一定會遵守相關法令」。文化部在了解及溝通過程中，也不斷重申及提醒赴中發展應遵守相關法令。

文化部表示，從此次約談中，文化部也進一步理解及證實中國言論管制嚴格，日漸增強中國經紀公司高政治化的經營管理模式，對於藝人的簽約條件充滿著「出錢是老大」心態，有藝人明確表達，其於中國的個人社群媒體經營因屬行銷宣傳，所以依經紀約由「中國經紀公司管理」。

因此，文化部經整體衡量主客觀條件及產業發展現實指出，目前最重要的工作，仍將持續提醒台灣藝人應遵守兩岸相關法令，文化部也將繼續健全產業生態環境，歡迎所有藝人回台灣一起奮鬥，「我們有信心創造一個台灣歷史上的文化盛世」。

