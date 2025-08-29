自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

藝人可以不舔共 李遠公開信全文

2025/08/29 11:06

李遠對於昨日世博會上台灣國旗被要求遮住有感而發；更提醒藝人，中國除替你表態對中國的認同、否定台灣主權，接下來他們還會干涉你的創作、打扮、言論，甚至是出入境。（記者凌美雪攝）李遠對於昨日世博會上台灣國旗被要求遮住有感而發；更提醒藝人，中國除替你表態對中國的認同、否定台灣主權，接下來他們還會干涉你的創作、打扮、言論，甚至是出入境。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（29）日以新聞稿發布文化部長李遠的一封公開信，名為「給想去或是已經去中國發展的台灣藝人的一封信：我們台灣」，李遠強調，文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。

公開信全文如下：

首先要謝謝所有針對我們所提出的問題一一答覆的台灣藝人。在大部分的回函中，可以感受到他們去中國發展所承受的壓力，因為大部分的回函都表示對那些表態並不知情，有些回函更詳實描述他們在中國發展的真實情况。那一刻，我真的覺得我們才是一家人，台灣是我們的台灣。

就像最近我們在日本大阪世界博覽會的系列文化活動用了「We TAIWAN」這樣的名字，也就是向世界展現「我們台灣」，我們無時無刻都想要讓世界看到台灣。其中在「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」中，更出現我們的國旗。對許多國家的人而言，這其實不算什麼，但是對我們而言卻是很開心的。越是被打壓，越是被限制，反而會讓我們用更大的力氣來反抗和突破。雖然這一直是台灣人的宿命，但這也使我們生命力和勇氣源源不斷。

台灣有句俗諺「拍斷手骨顛倒勇」最能形容在歷史上飽受苦難卻充滿樂觀的台灣人。

在中國這樣一個凡事由上而下，充滿不確定性的人治環境中，相信你們更能理解前面所說的被限制及控制的心情。我們從來不反對台灣藝人為了更大的市場去中國發展，但是我想要提醒你們的是，中國會在藝人不知情的情況下，做出各種你在台灣無法想像的事，例如替你發聲、貼文。替你表態對中國的認同、否定台灣主權只會是第一步，接下來他們還會干涉你的創作、打扮、言論，甚至是出入境。這個市場雖然很大，但是它不是給有才華的人表現的，它只是用這個市場來誘惑你，把你打造成他們想要的樣子，你們充其量只是他們能夠控制的工具。

不用懷疑，他們也可以因爲你不知道的理由，一夕之間剝奪你的一切。從我們這次針對23位在中國發展的藝人的約談後，我們更加確定這一切。

文化不應該成為政府的宣傳工具，更不能被上級控制和指導。台灣已經掙脫了漫長的威權戒嚴時代，在多元文化相互激盪及創作自由的環境下，台灣現在的文化呈現一種不覊、奔放卻又深沉的獨特魅力，越來越受到世界各國的重視和矚目。我們政府的文化預算也逐年攀升，也成立了投資文化產業的單位，大力協助各項民間的文化產業的發展。現在的文化部擁有很大的能量，透過各種補助和投資、提高獎勵、加強培訓，不斷創造文化人的工作機會和文化產業生態。這些年更是鼓勵和國際合資合作製作影視作品，開拓更多的海外巿場，我們有信心創造一個台灣歷史上的文化盛世。

希望你們去之前要先有心理準備，也歡迎你們回家和我們一起奮鬥，讓世界看見我們台灣，讓我們成為一個有骨氣、有志氣的台灣人，好嗎？

請記得，台灣才是培育你們成長茁壯的家。請記得，我們台灣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應