晴時多雲

藝術文化

難得！府城傳統工藝大師齊聚 「蛇燦蓮華」聯展綻放

2025/08/29 14:42

台南市府城傳統藝術學會會員聯展登場。（南市文化局提供）台南市府城傳統藝術學會會員聯展登場。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市府城傳統藝術學會會員聯展，今日起在台南文化中心文物陳列館1樓展間登場，匯集國家工藝成就獎得主、人間國寶、台南文化獎得主、市定傳統工藝美術類保存者等，堪稱難得一見的大師齊聚、匠心交會。

台南市府城傳統藝術學會主辦「蛇燦蓮華－114年台南市府城傳統藝術學會會員聯展」，即日起至9月14日在台南文化中心文物陳列館1樓盛大舉行，8月30日下午2時將舉行開幕儀式，廣邀民眾感受傳統工藝在古都綻放的藝術魅力與深厚底蘊。

學會理事長劉進文表示，「蛇燦蓮華」象徵傳統技藝如蜿蜒流轉的文化脈絡，歷經時間淬鍊終於綻放璀璨之姿。展出包括木雕、木作、塑造、彩繪、金工、編繡及其他7大類，由學會會員精選代表作品組成，展現府城工藝的多元風貌與文化深度。每件作品皆凝聚藝師多年技藝與創作心血，體現手工藝術的細膩與嚴謹，同時更展現傳統工藝的現代價值與持續生命力。

台南市府城傳統藝術學會會員聯展登場。（南市文化局提供）台南市府城傳統藝術學會會員聯展登場。（南市文化局提供）

台南市府城傳統藝術學會長期推動在地工藝保存與技術傳承，會員多為從事古蹟修復、寺廟建築與工藝創作的資深職人。學會成員實力堅強，包括2位國家工藝成就獎得主木雕藝師陳啟村與剪黏藝師陳三火；5位文化部登錄人間國寶—陳啟村、陳三火、杜牧河（泥塑）、蔡德太（木雕）、黃福壽（玉雕）；另有台南文化獎得主潘岳雄，及10位藝師登錄為市定傳統工藝美術類保存者：許漢珍（大木作）、陳三火、潘岳雄（彩繪）、陳啟村（木工藝）、杜牧河、董炎山（石雕）、廖慶章（彩繪）、黃福壽、黃德勝（粧佛）、蔡德太（鑿花）等藝師。

劉進文表示，聯展不僅代表會員年度創作成果的集中展現，更希望喚起大眾對本土傳統藝術的關注，鼓勵年輕世代投入學習與實作，延續府城工藝文化的生命力。觀眾也能一窺傳統工藝美學價值，認識傳統工藝在當代社會的文化定位與意義。

