藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

六藝樂集巡演 民雄新港傳唱阿公阿嬤的青春歌

2025/08/29 14:48

「阿公阿嬤ê青春歌」台灣歌謠故事音樂會今、明兩天巡演民雄、新港。（記者蔡宗勳翻攝）「阿公阿嬤ê青春歌」台灣歌謠故事音樂會今、明兩天巡演民雄、新港。（記者蔡宗勳翻攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣議員黃啟豪服務處在台灣酵素村協辦下，邀請國內知名的台灣歌謠演奏團隊「六藝樂集」，到民雄與新港巡迴演唱6場。今天在民雄的3場巡演，分別是下午2點在若竹兒智能發展中心、下午4點中和社區活動中心晚上7點雙福社區活動中心。明天的新港巡演則依序為早上10點半在月潭社區活動中心下午2點新港國小寶壇館，以及下午4點南北崙活動中心，歡迎大家來聆聽曲曲動人的台灣歌謠。

嘉義縣議員黃啟豪邀請「六藝樂集」巡演民雄新港。（記者蔡宗勳攝）嘉義縣議員黃啟豪邀請「六藝樂集」巡演民雄新港。（記者蔡宗勳攝）

黃啟豪指出，成立於2015年的「六藝樂集」 ，由國內優秀的青年音樂家所組成，樂團以台灣歌謠演奏推廣為主要定位，致力於台灣歌謠的保留與傳承。難能可貴的是，「六藝樂集」致力於將音樂導入大眾的日常生活，希望透過六藝所創造的音樂，能將快樂、歡笑、感動、懷念、祝福、熱鬧等6個元素傳遞給每一位觀眾。

「六藝樂集」在嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心舉行演奏會。（記者蔡宗勳攝）「六藝樂集」在嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心舉行演奏會。（記者蔡宗勳攝）

黃啟豪表示，「六藝樂集」這次的民雄、新港巡演，演唱曲目有〈四季紅〉、月夜愁雨夜花南都夜曲安平追想曲燒肉粽淡水暮色思慕的人黃昏的故鄉望春風快樂的出帆天黑黑，都是長輩耳熟能詳、琅琅上口的台語老歌。在「六藝樂集」年輕歌手的帶動下，這一首首的台灣歌謠，不僅道出當年的故事，更是阿公阿嬤共同回憶。

「六藝樂集」在嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心舉行演奏會。（記者蔡宗勳攝）「六藝樂集」在嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心舉行演奏會。（記者蔡宗勳攝）

黃啟豪說，有感於要將這份情感、歷史文化延續下去，特地籌辦「阿公阿嬤ê青春歌」台灣歌謠故事音樂會，與民雄、新港鄉親歡度夏日時光。

