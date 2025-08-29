六藝樂集巡演 民雄新港傳唱阿公阿嬤的青春歌

「阿公阿嬤ê青春歌」台灣歌謠故事音樂會今、明兩天巡演民雄、新港。（記者蔡宗勳翻攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣議員黃啟豪服務處在台灣酵素村協辦下，邀請國內知名的台灣歌謠演奏團隊「六藝樂集」，到民雄與新港巡迴演唱6場。今天在民雄的3場巡演，分別是下午2點在若竹兒智能發展中心、下午4點中和社區活動中心、晚上7點雙福社區活動中心。明天的新港巡演則依序為早上10點半在月潭社區活動中心、下午2點新港國小寶壇館，以及下午4點南北崙活動中心，歡迎大家來聆聽曲曲動人的台灣歌謠。

嘉義縣議員黃啟豪邀請「六藝樂集」巡演民雄新港。（記者蔡宗勳攝）

黃啟豪指出，成立於2015年的「六藝樂集」 ，由國內優秀的青年音樂家所組成，樂團以台灣歌謠演奏推廣為主要定位，致力於台灣歌謠的保留與傳承。難能可貴的是，「六藝樂集」致力於將音樂導入大眾的日常生活，希望透過六藝所創造的音樂，能將快樂、歡笑、感動、懷念、祝福、熱鬧等6個元素傳遞給每一位觀眾。

「六藝樂集」在嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心舉行演奏會。（記者蔡宗勳攝）

黃啟豪表示，「六藝樂集」這次的民雄、新港巡演，演唱曲目有〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈雨夜花〉、〈南都夜曲〉、〈安平追想曲〉、〈燒肉粽〉、〈淡水暮色〉、〈思慕的人〉、〈黃昏的故鄉〉、〈望春風〉、〈快樂的出帆〉、〈天黑黑〉，都是長輩耳熟能詳、琅琅上口的台語老歌。在「六藝樂集」年輕歌手的帶動下，這一首首的台灣歌謠，不僅道出當年的故事，更是阿公阿嬤的共同回憶。

「六藝樂集」在嘉義縣民雄鄉若竹兒智能發展中心舉行演奏會。（記者蔡宗勳攝）

黃啟豪說，有感於要將這份情感、歷史文化延續下去，特地籌辦「阿公阿嬤ê青春歌」台灣歌謠故事音樂會，與民雄、新港鄉親歡度夏日時光。

