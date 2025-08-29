陳景容藝術心路連結巴黎與望安 花宅海邊美術館的序曲

望安海邊美術館，設在花宅聚落。（望安鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕望安南方群島海洋聚落藝文繽紛，台灣傑出藝術家陳景容教授繼巴黎人生百態創作之後，再往望安為花宅海邊美術館揭開序幕，半世紀前尋訪純樸原鄉，今夏再體驗花宅海洋聚落文化之美。

國家藝術教育貢獻終身成就獎陳景容教授50年前曾探尋望安，印象深刻，2023年文總藝文聯誼茶會之後重遊澎湖。今年再訪花宅，首次介紹在巴黎的新作與在花宅創作的作品集，並會見老友海洋褒歌人葉成仁。花宅聚落是國家重要聚落建築群，也是法國在台協會2024福爾摩沙藝術駐村指定的據點、百大文化基地。

花宅海邊美術館揭幕，各界嘉賓雲集。（望安鄉公所提供）

此次活動由海洋委員會補助，望安鄉公所今（29）日舉辦七夕花宅畫聚，結合社區、藝文、學校、遊客共同參與。望安南方群島海洋聚落藝文以花宅傳統建築空間策展陳景容教授作品，並介紹今年剛完成的巴黎人生百態創作，特與高齡90歲的望安海洋傳藝人物葉成仁，用藝術及傳藝交流，情誼至為可貴。

今年七夕花宅畫聚即日起在花宅136號海邊美術館，展出由望安國小學生創作的望安海洋文化藝術創作成果，象徵站在藝文巨人的肩膀上看世界，以更寬廣的視野開創海洋文化領航的意義。活動以「望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫」為主題，包括花宅海邊美術館藝文講堂、望安市集特色餐飲分享、沙灘音樂、城鄉學校海洋文化交流推廣、在地海洋文化聚落維護扎根營隊等活動，落實海洋文化領航，推介望安的寧適之美，提高國際能見度。

