市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復開幕 見證林業文化百年史

市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復完工，外觀典雅。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」歷經3年規畫、修復及策展，今（29）日熱鬧舉辦開幕活動，透過空間活化再利用，以八仙山林業發展為主軸策展，結合光影、實物及日常，帶領民眾沉浸式體驗跨時空的林業文化之旅。

林業保育署台中分署委託逢甲大學副教授余風進行歷史調查、訪談及森林鐵路遺跡現勘，蒐集宿泊所與八仙山林場發展的脈絡與故事，作為規畫「源起・宿泊」主題策展的素材。透過宿泊所現有的日式建築風格空間，以動態光影呈現八仙山林場的場景，帶領民眾彷彿回到當時的林業現場，深刻感受林業歷史的獨特魅力。

林業及自然保育署署長林華慶致詞時表示，宿泊所啟建於日治時期，至今已近百年，過去曾是林業人員往返八仙山林場與豐原地區出差時的重要據點，是林業文化發展歷程中，不可或缺的見證者。啟動修復工程盡可能保存了原有構件與珍貴的檜木舊材，期盼宿泊所能串聯豐原地區的文化旅遊資源與八仙山國家森林遊樂區的生態旅遊軸帶，成為大眾認識林業歷史、體驗文化生活的新亮點。

