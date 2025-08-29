自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

郭博州創作個展9/6開幕 簡文秀高歌祝福

2025/08/29 15:03

藝術家郭博州將於9月6日下午3點於在大院子展覽館舉辦「清風幽徑為知音」郭博州創作個展開幕式。聲樂家簡文秀將開唱祝福。（億光文化基金會提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕藝術家郭博州將於9月6日下午3點於大院子展覽館（臺北市大安區和平東路一段248巷10號）舉辦「清風幽徑為知音」郭博州創作個展開幕式。開幕現場，知名聲樂家簡文秀也將帶來祝福，掀起音樂與繪畫交織的藝術火花。



簡文秀曾多次談到，台灣需要更多藝術家，若有機會，她都願意以最誠摯的歌聲幫襯這些藝術家。簡文秀說，許多畫家往往從水墨畫或水彩畫入門，轉向抽象創作，是需要更深厚的底蘊、勇氣及才情。



這次郭博州個展呈現疫情後的創作轉折，從「生命風景的流動」出發，融合東方山水與西方抽象、傳統與現代精神，展出70餘幅作品，畫風大膽鮮明，自成一格，展現他對生命、自由與自然的關懷。



郭博州生長自台南西港，畢業於國立台灣師範大學美術系，又遠赴紐約市立大學攻讀藝術碩士，學成後回到台灣投入藝術教育，任教於國立台北教育大學並擔任北師美術館館長，畫作由國立台灣美術館、台北市立美術館、台北醫學大學、奇美博物館、中央研究院、德國文化中心等處典藏。

簡文秀說，此次展覽自9月2日至9月30日於大院子展覽館展出，邀請民眾來觀賞，親身感受郭博州作品的藝術魅力，並給予藝術家最溫暖的肯定與鼓舞。

