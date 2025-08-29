彰化走讀藝術節亮點曝光 6條日夜輕旅行、14場手作體驗

今年彰化走讀藝術節為期1個月，文化局在彰化市、鹿港鎮推出6條風格截然不同的輕旅行路線，每條都融入裝置藝術、歷史建築、美食與生態元素，白天、夜晚各有不同風貌。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025彰化走讀藝術節將於9月27日至10月26日舉行，今年串聯彰化市、鹿港鎮，規畫6條白天與晚上都有的藝術輕旅行路線，並推出14場手作工作坊，邀民眾邊走邊看、邊玩邊學，體驗彰化的藝文魅力。

最大亮點是6條走讀路線，每條都融入裝置藝術、歷史建築、美食與生態元素，白天、夜晚各有不同風貌。在彰化市3條路線各具特色：「小巷裡的藝術悄悄話」走訪縣立美術館、八卦山文學步道、舊銀宮戲院，轉角就能遇見裝置藝術；「拾光漫步・城市藝境」從孔子廟一路到卦山村美學聚落，古蹟與綠意相互呼應；「山林藝境・漫遊八卦之美」則結合詩牆、文學步道與自然景觀，詩意滿滿。

彰化走讀藝術節下個月登場，輕旅行路線各具特色，有建築與綠意相互呼應，等待大家來體驗。（記者張聰秋攝）

鹿港鎮也設計3條路線：「神之藝境・走讀鹿港巡禮」拜訪城隍廟、新祖宮、公會堂；「走巷入藝・鹿港小時光」探訪桂花巷藝術村、天后宮，體驗小鎮工藝；「老屋尋味・巷弄裡的藝食旅」走進九曲巷、十宜樓、和興青創基地，融合咖啡、在地小吃與藝術。每條路線收費200元，含專業導覽與紀念小禮。

除了走讀，還有14場藝術工作坊，課程包含橡皮章雕刻、托特包設計、花卉編織、紙雕燈箱，以及鹿港限定的春仔花、彩繪獅頭等，由專業工藝師親授。每場限額30人，需酌收材料費，即日起開放線上報名。

「藝術走讀輕旅行」線上報名：https://gov.tw/YBQ

「藝術工作坊」線上報名：https://reurl.cc/ZNVZE3

