限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
世界末日這天最想吃啥 他的回答讓人哭笑不得
（圖/swawa.com）
〔文／珍妮佛〕那是一次家族聚餐後的「續攤」，從餐廳回到娘家的客廳，大家邊吃水果甜點、邊閒話家常。
「如果明天是世界末日，你希望最後一餐吃什麼？」正在看電視的外甥複製劇中男女主角的對話，向我們提出了這麼個大哉問。
請繼續往下閱讀...
於是大家開始左思右想了起來，姊姊指名一家正宗的川味麻辣鍋、弟弟是彰化排隊名店的小籠湯包、我想吃牛肉捲餅加珍珠奶茶。迴轉壽司、海鮮義大利麵、生魚片丼飯……大人小孩輪流說出自己期待的最後一餐。
壓軸的姊夫說：「我想隨便吃幾道簡單的家常菜就好了。」卻引來姊姊的強烈反彈：「都世界末日了，你還要我煮給你吃喔！」她的「不平之鳴」把大家都給逗笑了。
現在要整個家族大大小小共聚一堂幾乎成了不可能的任務，有意思的話題和始終沒有停過的笑聲，真是讓我懷念特別多啊！
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應