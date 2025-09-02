世界末日這天最想吃啥 他的回答讓人哭笑不得

（圖/swawa.com）

〔文／珍妮佛〕那是一次家族聚餐後的「續攤」，從餐廳回到娘家的客廳，大家邊吃水果甜點、邊閒話家常。

「如果明天是世界末日，你希望最後一餐吃什麼？」正在看電視的外甥複製劇中男女主角的對話，向我們提出了這麼個大哉問。

於是大家開始左思右想了起來，姊姊指名一家正宗的川味麻辣鍋、弟弟是彰化排隊名店的小籠湯包、我想吃牛肉捲餅加珍珠奶茶。迴轉壽司、海鮮義大利麵、生魚片丼飯……大人小孩輪流說出自己期待的最後一餐。

壓軸的姊夫說：「我想隨便吃幾道簡單的家常菜就好了。」卻引來姊姊的強烈反彈：「都世界末日了，你還要我煮給你吃喔！」她的「不平之鳴」把大家都給逗笑了。

現在要整個家族大大小小共聚一堂幾乎成了不可能的任務，有意思的話題和始終沒有停過的笑聲，真是讓我懷念特別多啊！

