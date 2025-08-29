「台味爵士」顛覆你的想像！金曲台語歌后曹雅雯跨界獻聲 兩廳院夏日爵士戶外派對週末登場

歌手曹雅雯。（Gelée Lai攝、國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年最潮的夏夜音樂派對即將引爆！國家兩廳院主辦的「2025台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對」，將於明（30）日晚間6點30分在兩廳院藝文廣場，免費登場。

今年的音樂陣容堪稱跨界夢幻隊，不僅有兩度金曲台語歌后曹雅雯、金曲金音雙料肯定的日本爵士團體東京中央線，以及台灣代表性爵士鋼琴家曾增譯，更由薩克斯風演奏家謝明諺擔任音樂顧問，攜手打造一場融合歐美、日本與台灣文化，充滿驚喜的音樂饗宴，保證讓樂迷們盡情搖擺！

國家兩廳院藝術總監劉怡汝在記者會上致詞時表示，戶外派對至今已邁入第17個年頭，不僅是爵士樂迷引頸期盼的盛事，更是觀察台灣爵士樂發展的重要舞台。今年最大的看點，就是呈現爵士樂無邊界的自由精神與跨文化魅力。她說：「不只可以聽到台語、客語、法語等多種語言的作品，還能看到台日音樂家同台共演，這象徵著爵士樂就像一道橋梁，無論語言、國界，都能在音樂中找到共鳴。」

鋼琴家曾增譯。（Gelée Lai攝、國家兩廳院提供）

今年的演出組合各有獨到之處。首先登場的曾增譯六重奏，將以原創爵士作品打破傳統框架，注入迷幻、實驗性的音色，為樂器帶來全新層次。來自日本的東京中央線，則以深厚的爵士底蘊結合搖滾、前衛等元素，並特別邀請薩克斯風演奏家謝明諺與金曲客語歌手米莎跨界合作，將即興爵士與美聲搖滾重新編排，勢必將現場氣氛推向最高潮。

此次，最受矚目的，莫過於首次登上兩廳院戶外派對的台語天后曹雅雯。被媒體譽為「小江蕙」的她，將以獨特的慵懶嗓音與曲風，徹底顛覆你對台語歌的想像。曹雅雯勇於嘗試Lo-fi、搖擺等風格，並挑戰多語種演唱，要為聽眾帶來前所未有的「另類療癒系」體驗，勢必為這場爵士盛會注入全新能量。詳詢OPENTIX網站。

