自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「台味爵士」顛覆你的想像！金曲台語歌后曹雅雯跨界獻聲 兩廳院夏日爵士戶外派對週末登場

2025/08/29 19:29

歌手曹雅雯。（Gelée Lai攝、國家兩廳院提供）歌手曹雅雯。（Gelée Lai攝、國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕今年最潮的夏夜音樂派對即將引爆！國家兩廳院主辦的「2025台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對」，將於明（30）日晚間6點30分在兩廳院藝文廣場，免費登場。

今年的音樂陣容堪稱跨界夢幻隊，不僅有兩度金曲台語歌后曹雅雯、金曲金音雙料肯定的日本爵士團體東京中央線，以及台灣代表性爵士鋼琴家曾增譯，更由薩克斯風演奏家謝明諺擔任音樂顧問，攜手打造一場融合歐美、日本與台灣文化，充滿驚喜的音樂饗宴，保證讓樂迷們盡情搖擺！

國家兩廳院藝術總監劉怡汝在記者會上致詞時表示，戶外派對至今已邁入第17個年頭，不僅是爵士樂迷引頸期盼的盛事，更是觀察台灣爵士樂發展的重要舞台。今年最大的看點，就是呈現爵士樂無邊界的自由精神與跨文化魅力。她說：「不只可以聽到台語、客語、法語等多種語言的作品，還能看到台日音樂家同台共演，這象徵著爵士樂就像一道橋梁，無論語言、國界，都能在音樂中找到共鳴。」

鋼琴家曾增譯。（Gelée Lai攝、國家兩廳院提供）鋼琴家曾增譯。（Gelée Lai攝、國家兩廳院提供）

今年的演出組合各有獨到之處。首先登場的曾增譯六重奏，將以原創爵士作品打破傳統框架，注入迷幻、實驗性的音色，為樂器帶來全新層次。來自日本的東京中央線，則以深厚的爵士底蘊結合搖滾、前衛等元素，並特別邀請薩克斯風演奏家謝明諺與金曲客語歌手米莎跨界合作，將即興爵士與美聲搖滾重新編排，勢必將現場氣氛推向最高潮。

此次，最受矚目的，莫過於首次登上兩廳院戶外派對的台語天后曹雅雯。被媒體譽為「小江蕙」的她，將以獨特的慵懶嗓音與曲風，徹底顛覆你對台語歌的想像。曹雅雯勇於嘗試Lo-fi、搖擺等風格，並挑戰多語種演唱，要為聽眾帶來前所未有的「另類療癒系」體驗，勢必為這場爵士盛會注入全新能量。詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應