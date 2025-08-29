自由電子報
藝文 > 即時

不只是爵士樂更是平權的聲音！兩廳院攜手法律白話文 用音樂為女性發聲

2025/08/29 19:30

東京中央線大竹研（左起）、鋼琴家曾增譯、歌手曹雅雯、音樂顧問謝明諺。（Gelée Lai攝、國家兩廳提供）東京中央線大竹研（左起）、鋼琴家曾增譯、歌手曹雅雯、音樂顧問謝明諺。（Gelée Lai攝、國家兩廳提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的夏日爵士戶外派對將於明（30）日晚間登場。今年，兩廳院再度與「法律白話文運動」跨界合作，推出「sound’s WOMAN：爵士・女聲・台灣」特展，以爵士樂的歷史為軸線，深入探討女性音樂家與性別平權議題，藉由音樂開啟一場跨越時空、富有深度的對話。

特展聚焦歷史上對女性權益有重大影響的人物，並將視野擴展至台灣當代，介紹多位傑出的女性爵士音樂家，以及關注女性權益的團體，例如關注月經平權的「小紅帽」、推動數位時代女性保障的「邊邊女力」，以及培力青少女創作的「小青馨發酵室」等。透過這些多元視角，特展完整呈現了台灣在平權道路上的重要進程，展現文化場館在推動社會議題上的積極力量。這場特展將於8月30日戶外派對當天展出，並於9月4日至24日移展至表演藝術圖書館，讓更多民眾有機會參與。

東京中央線吉他手大竹研。（Gelée Lai攝、國家兩廳提供）東京中央線吉他手大竹研。（Gelée Lai攝、國家兩廳提供）

除了特展，兩廳院也特別安排兩場深度議題講座。首場講座已於8月15日登場，邀請到爵士歌手鄭雙雙與小提琴演奏家江忻薇，共同探討女性身分對爵士創作者職涯的影響與挑戰。第二場講座將於9月5日舉行，由爵士歌手張婷雅與鐵琴演奏家Debby Wang 王思雅分享她們在法國、奧地利、美國等地的生活經驗，以及如何將不同文化與語言的衝擊，轉化為獨特的創作靈感，為觀眾帶來更深層次的啟發。

這場夏日爵士戶外派對，不僅提供了一場聽覺上的饗宴，也成為一場多層次的文化體驗。現場除了音樂表演與特展，還結合了永續市集，鼓勵參與者自備餐具、搭乘大眾運輸工具，共同落實環保，打造一個對環境友善的音樂節。

今年活動透過音樂、展覽與講座的多元形式，不只讓爵士樂的愛好者可以享受搖擺的夏夜，也讓關心女性議題、性別平權、環保的民眾，能在這場盛會中找到共鳴，體現了藝文活動結合社會議題的無限可能性。詳詢OPENTIX網站。

