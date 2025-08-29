七夕情人節的浪漫約定 搭乘中華與育空北方航空聯程航班看極光

中華航空與育空北方航空共同推出全新的聯程航班，國人前往育空看極光更便捷。（育空特區觀光廳提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕還在羨慕別人去看極光嗎？心動不如馬上行動，中華航空與育空北方航空（Air North，Yukon’s Airline），今（29）日共同推出全新的聯程航班，雙方同步推出「一本票」聯程服務。旅客可直接透過華航預訂含育空北方航空加拿大內陸航段的機票，抵達溫哥華後無需再次辦理登機及行李托運，即可順利轉乘育空北方航空航班，暢遊加拿大內陸城市，並探索風光優美的育空特區，其中就包含冬季壯麗的極光。今天剛好也是台灣的七夕，情侶們想要來點浪漫的旅遊約定，育空看極光可收進口袋名單中。

中華航空客運處協理陳雅妮（右）和育空北方航空旅遊產品業務銷售總Denis Parry，今（29）日共同宣布推出聯程航班。（育空觀光局提供）

育空北方航空在2020年獲得TripAdvisor「加拿大最佳航空公司」及「北美最佳專營與休閒航空公司」獎項。（育空北方航空提供）

育空北方航空是育空特區的本土航空公司，透過這項協議，華航旅客可節省更多轉機時間，從溫哥華輕鬆飛往加拿大全境12個熱門航點，航線橫跨東西兩岸並延伸至北方，涵蓋卑詩省、亞伯達省與安大略省3大省份，以及育空和西北兩大特區。即日起，旅客即可透過華航官網一站式購票完成行程規畫，暢遊加拿大西岸與北境，例如，旅客搭乘華航和育空北方航空的聯程班機，自台北（TPE）直飛溫哥華（YVR）後，即可銜接白馬市（YXY）、道森市（YDA）以及黃刀鎮（YZF）等北方人氣航點，亦可延伸至卡加利（YYC）、愛德蒙頓（YEG）、多倫多（YYZ）或渥太華（YOW）等加拿大主要樞紐機場，沒有太多時間計畫行程的旅人，也可由指定旅行社規畫加拿大北國之旅。

華航以波音777-300ER客機執飛台北加拿大溫哥華航線，有40個商務艙座位。（中華航空提供）

育空觀光局邀請加拿大音樂家馬修連恩（左4）及育空音樂家廸耶特．范．利斯豪特（左3）在記者會中演出，歡迎大家深入探索育空魅力。（育空觀光局提供）

華航表示，這項一票到底的聯程服務即日起正式啟用，目前台北出發的溫哥華航線由寬敞的波音777機型執飛，全艙等旅客在機上可直接免費上網或傳輸文字訊息，享受零時差的即時連線服務。華航每日提供「晚去晚回」的直飛航班，讓旅客能輕鬆銜接育空北方航空自溫哥華往返白馬市的班機，無論是當日轉機直達，或選擇停留溫哥華中轉，都同樣便利。抵達白馬市後，旅客更能再搭乘育空北方航空的區域航段前往道森市、奧德克羅村等地，深入探索育空地區的原始魅力與獨特風情。更多相關內容詳詢華航官網。

