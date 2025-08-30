JR東日本大飯店台北迎食欲之秋 HAYASE鐵板燒推「錦秋鐵火旬響」套餐

HAYASE日本料理鐵板燒全新推出「錦秋鐵火旬響」，午餐套餐呈現9道精緻料理。（JR東日本大飯店台北提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕秋高氣爽，農林漁眾多當季食材結實豐美，是日本人所說的「食欲之秋」，大啖美味的好時節。JR東日本大飯店台北HAYASE鐵板燒，自即日起推出全新「錦秋 午/晚間鐵火旬響」套餐，主打日本和牛與頂級海鮮，將秋季旬味化為席間奢華饗宴。

美食躍動在煎台上，師傅以精湛技藝駕馭鐵板，呈現一場「食藝秀」。（JR東日本大飯店台北提供）

「HAYASE鐵板燒」以經典日式鐵板燒為主，營造沉浸式的高級饗宴氛圍。（JR東日本大飯店台北提供）

源自日本宮城縣仙台市，位於飯店B1的「HAYASE鐵板燒」，環境靜謐雅致，設有割烹、包廂與鐵板燒3區，展現日式料理職人精神與細緻美學。鐵板燒吧檯僅設10席，從燈光氛圍到餐具選用處處講究，營造沉浸式高級食藝舞台。在鐵板前，料理鐵板的師傅有如「食藝家」，以鐵板為舞台創作料理，刀鏟翻飛、火舞乍現，和牛油香與海鮮鮮味交織升騰，一場精采又美味的「食藝」表演，淋漓盡致呈現。

請繼續往下閱讀...

HAYASE日本料理鐵板燒「錦秋鐵火旬響」，晚餐升級為11道的奢華饗宴。（JR東日本大飯店台北提供）

客人不只是觀眾、也是美味的品嘗者，午間套餐「錦秋鐵火旬響」有9道精緻料理、晚間套餐「錦秋鐵火旬響」則升級至11道料理，從季節前菜開場到甜點收尾，中間的菜色以當令海鮮及和牛等食材做起承轉合，「當令鮮果拌紫蘇梅凍」、「北海道生鮮干貝昆布鹽海苔」、「香煎明蝦佐明太子醬」等，每一道料理在眼前料理、擺盤，主廚自豪的美味秘訣一覽無遺。JR東日本大飯店台北表示，整套饗宴更可搭配HAYASE精選紅白酒，果香、酒韻與肉香交織。為迎接新菜單登場，即日起至9月14日推出「嚐鮮預約優惠」，凡提前3日訂位，即贈氣泡酒1杯（可更換生啤或軟性飲品），邀饕客舉杯，共賞秋日食藝錦繡。更多相關內容詳詢JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法