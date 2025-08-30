台灣之光！嘉義東石國中樂旗隊演出 獲新加坡亞太管樂節熱烈迴響

嘉義縣東石國中樂旗隊赴新加坡參與亞太管樂節。（東石國中提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由52位學生組成的嘉義縣東石國中樂旗隊，8月21日至25日前往新加坡參加「第35屆新加坡亞太管樂節」，這個國際音樂盛會，有來自亞太地區各國優秀樂團齊聚一堂，以音樂為橋樑，共同切磋交流。東石國樂旗隊精湛的演出成為活動焦點之一，為嘉義縣及台灣爭光。

東石國中樂旗隊參與了室外及室內不同形式的演出，8月23日室外表演在新加坡著名景點「濱海灣花園」登場，東石國中樂旗隊擅用室外空間，以活力與朝氣洋溢的樂音吸引許多觀眾駐足聆賞；隔天在新加坡藝術教育學院（SOTA）音樂廳的音樂會，則以嚴謹演奏展現專業水準，贏得熱烈掌聲。

難得有到海外交流機會，東石國中樂旗隊還與當地的巴耶利峇美以美女中學樂隊進行管樂交流，雙方學生藉由音樂互動，互相認識，並有許多M.G.S學校同學買票前往SOTA音樂廳聆聽東石國中的演出，這次活動不僅拓展樂旗隊學生的國際視野，並建立兩校師生深厚友誼。

東石國中林子欽校長表示，樂旗隊多年來在師生的共同努力與家長的支持下，持續精進音樂實力與團隊合作精神，成為這屆亞太管樂節極少數受邀的台灣團隊。能夠登上國際舞台，展現台灣學子的活力與藝術涵養，不僅拓展學生的國際視野，留下難能可貴的學習經驗，也將嘉義縣的教育特色推向世界，都將成為學生成長旅程中一頁光彩的篇章。

