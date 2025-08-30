自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

暌違10年！紙風車今晚宜蘭市登場 演出龜將軍與噶瑪蘭公主

2025/08/30 14:24

紙風車劇團今晚將在宜蘭縣立體育場館前廣場登場，演出龜將軍與噶瑪蘭公主的浪漫傳奇故事。（圖由紙風車劇團提供）紙風車劇團今晚將在宜蘭縣立體育場館前廣場登場，演出龜將軍與噶瑪蘭公主的浪漫傳奇故事。（圖由紙風車劇團提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕紙風車368鄉鎮市區藝術工程「永續啟航」，今晚7點將在宜蘭縣立體育場館前廣場登場，演出「台灣幻想曲」，其中「宜蘭的故事」單元，將以情境劇方式，分享龜將軍與噶瑪蘭公主的浪漫傳奇，透過戲劇表演，讓親子更加認識宜蘭這塊土地。

紙風車劇團團長任建誠說，從第2輪368到現在第3輪啟動，暌違10年再度回來宜蘭市演出，感謝各單位細心安排演出前的人力配置及周圍交通安全，將以國家戲劇院舞台演出規格，用戲劇陪伴孩子，傳達愛與創意。

他說，這次特別加入近代宜蘭子弟─林燈的動人故事，由守護孩子的大樹公講述，從龜將軍與噶瑪蘭公主的浪漫傳奇，到林燈的生平介紹，用戲劇引領大家，深入了解這塊土地的人事物。

宜蘭市長陳美玲說，紙風車劇團展演，不僅帶來藝術的美好體驗，更蘊含深厚的文化教育價值，感謝再度回到宜蘭市演出，讓孩子能在戲劇中感受勇氣、夢想與創意，這是一份珍貴的禮物，透過這些動人故事，激發孩子想像力，也持續厚實宜蘭的人文底蘊。

宜蘭縣文化局表示，邀請民眾把握暑假最後尾聲，今晚7點至宜蘭縣立體育場館前廣場，一同觀賞這場兼具藝術性與教育意義的盛大演出，用戲劇陪伴孩子成長，共同踏上藝術的奇幻旅程。

「台灣幻想曲」由5段不同形式的表演組成，包括「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」推廣愛惜食物、不浪費的永續觀念，以及「宜蘭的故事」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應