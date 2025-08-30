暌違10年！紙風車今晚宜蘭市登場 演出龜將軍與噶瑪蘭公主

紙風車劇團今晚將在宜蘭縣立體育場館前廣場登場，演出龜將軍與噶瑪蘭公主的浪漫傳奇故事。（圖由紙風車劇團提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕紙風車368鄉鎮市區藝術工程「永續啟航」，今晚7點將在宜蘭縣立體育場館前廣場登場，演出「台灣幻想曲」，其中「宜蘭的故事」單元，將以情境劇方式，分享龜將軍與噶瑪蘭公主的浪漫傳奇，透過戲劇表演，讓親子更加認識宜蘭這塊土地。

紙風車劇團團長任建誠說，從第2輪368到現在第3輪啟動，暌違10年再度回來宜蘭市演出，感謝各單位細心安排演出前的人力配置及周圍交通安全，將以國家戲劇院舞台演出規格，用戲劇陪伴孩子，傳達愛與創意。

他說，這次特別加入近代宜蘭子弟─林燈的動人故事，由守護孩子的大樹公講述，從龜將軍與噶瑪蘭公主的浪漫傳奇，到林燈的生平介紹，用戲劇引領大家，深入了解這塊土地的人事物。

宜蘭市長陳美玲說，紙風車劇團展演，不僅帶來藝術的美好體驗，更蘊含深厚的文化教育價值，感謝再度回到宜蘭市演出，讓孩子能在戲劇中感受勇氣、夢想與創意，這是一份珍貴的禮物，透過這些動人故事，激發孩子想像力，也持續厚實宜蘭的人文底蘊。

宜蘭縣文化局表示，邀請民眾把握暑假最後尾聲，今晚7點至宜蘭縣立體育場館前廣場，一同觀賞這場兼具藝術性與教育意義的盛大演出，用戲劇陪伴孩子成長，共同踏上藝術的奇幻旅程。

「台灣幻想曲」由5段不同形式的表演組成，包括「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」推廣愛惜食物、不浪費的永續觀念，以及「宜蘭的故事」。

