台南傳統糊紙特展今登場 西港香神明「鯉魚公」9作品捐市府

吳文進藝師向市長黃偉哲導覽參觀神格化的「鯉魚公」作品。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕由傳統糊紙保存者吳文進藝師發起的「海．人與土地——糊紙傳承創新特展」於今天起一連兩天在台南市定古蹟愛國婦人會館展出，並舉行藝品捐贈儀式，在台南市長黃偉哲見證下，由好帝一食品有限公司董事長劉貞秀將其收藏的吳文進藝師9件代表作捐贈給南市文化局典藏，其中並包含西港香指標性的神明「鯉魚公」。

「海．人與土地－糊紙傳承創新特展」一連兩天在台南市定古蹟愛國婦人會館展出，免費參觀。（南市府提供）

南市文化局表示，這些作品未來將於赤嵌樓及傳統藝術中心展出，相關資金也全數捐入「丹娜絲颱風賑災專戶」，展現企業回饋社會的精神。

南市開基玉皇宮長期協助鎮北學堂辦理糊紙課程，學員在吳文進藝師指導下完成多件兼具傳統與創新的作品。展出的「紙工藝」作品別具特色，許多人對紙的印象是脆弱且不耐用，但事實上，紙材在藝術與工藝上的應用相當廣泛，不僅能展現精緻與美感，更具有堅固的特性。從孩童時期常見的紙鶴摺紙，到今日多樣化的紙糊藝術，皆展現出文化的延續與創造力。此次展覽也由劉慧卿藝師規劃佈展，最新作品「海之作」融合海洋生態、人文底蘊與土地脈絡，象徵天地人相互依存，並呼應守護大自然。

市長黃偉哲表示，紙工藝不僅承載著世代記憶，也蘊含豐富的藝術能量，值得持續推廣與傳承。歡迎民眾近距離感受傳統工藝之美與創新。

「海．人與土地——糊紙傳承創新特展」於8月30日（上午9時至下午5時）及31日（上午9時至中午12時）在愛國婦人會館免費展出。

