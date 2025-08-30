南國漫讀節開幕 周春米與譚艾珍一家三代暢談屏東旅遊故事（影音）

南國漫讀節開幕，屏東縣長周春米與譚艾珍一家三代分享屏東魅力。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025南國漫讀節今（30）日於屏東總圖啟動，今年以「跟著○△～去旅行」為題，開幕對談由縣長周春米與資深演員譚艾珍、女兒歐陽靖及愛孫新醬三代同台，暢談屏東的旅遊故事，為系列活動揭開序幕。

南國漫讀節開幕，屏東縣長周春米與譚艾珍一家三代分享屏東旅遊故事。（記者羅欣貞攝）

今年南國漫讀節涵蓋類型文學、影視作品、教養育成、飲食文化與地方文史等多元面向，以屏東為出發點，勾勒當代百花齊放的社會脈動。10月將推出「屏東100碗」特別企畫，邀請10位跨界評審推薦心中難忘的屏東美食，讀者可循著名單展開美食旅行。

屏東縣長周春米表示，南國漫讀節邁入第7屆，每屆都持續創新，並帶領大家發掘屏東的不同面貌，今年再度邀請國際級作家舉辦講座，展現南國從在地走向國際的文化能量，還有屏東100碗的美食推薦，期透過講座、走讀等豐富的活動內容，讓閱讀成為一種旅行，也讓旅行因閱讀而更有深度。

歐陽靖分享帶著新醬暢玩屏東縣共融公園的美好經驗。（記者羅欣貞攝）

開幕對談上，譚艾珍與歐陽靖分享了喜愛屏東的原因，近期歐陽靖帶著新醬一同探訪過三地門、好茶部落、東港、枋寮、墾丁等地，不只屏東的山海美景、也造訪屏菸、王船文化館及共融公園，都讓她發自內心說「屏東有太多地方可以玩了」。

開幕對談後，國際作家朴相映接力上場，這是他在台灣的首場講座，也是首度來到屏東，感受在地民眾的滿滿熱情，他以「愛情裡最難的是什麼？朴相映帶你面對最真實的自己」為題分享自己的創作歷程。

文化處表示，南國漫讀節從8月至12月，於屏東鄉鎮圖書館、獨立書店舉辦超過40場的主題講座、名人走讀以及互動工作坊。9月至10月的5場走讀與2場工作坊，將帶領民眾造訪九如、內埔、恆春、佳冬與里港，探索屏東各鄉鎮的歷史與人文面貌。

屏東南國漫讀節今天開幕。（記者羅欣貞攝）

