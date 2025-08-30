自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南國漫讀節開幕 周春米與譚艾珍一家三代暢談屏東旅遊故事（影音）

2025/08/30 14:30

南國漫讀節開幕，屏東縣長周春米與譚艾珍一家三代分享屏東魅力。（記者羅欣貞攝）南國漫讀節開幕，屏東縣長周春米與譚艾珍一家三代分享屏東魅力。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025南國漫讀節今（30）日於屏東總圖啟動，今年以「跟著○△～去旅行」為題，開幕對談由縣長周春米與資深演員譚艾珍、女兒歐陽靖及愛孫新醬三代同台，暢談屏東的旅遊故事，為系列活動揭開序幕。

南國漫讀節開幕，屏東縣長周春米與譚艾珍一家三代分享屏東旅遊故事。（記者羅欣貞攝）南國漫讀節開幕，屏東縣長周春米與譚艾珍一家三代分享屏東旅遊故事。（記者羅欣貞攝）

今年南國漫讀節涵蓋類型文學、影視作品、教養育成、飲食文化與地方文史等多元面向，以屏東為出發點，勾勒當代百花齊放的社會脈動。10月將推出「屏東100碗」特別企畫，邀請10位跨界評審推薦心中難忘的屏東美食，讀者可循著名單展開美食旅行。

屏東縣長周春米表示，南國漫讀節邁入第7屆，每屆都持續創新，並帶領大家發掘屏東的不同面貌，今年再度邀請國際級作家舉辦講座，展現南國從在地走向國際的文化能量，還有屏東100碗的美食推薦，期透過講座、走讀等豐富的活動內容，讓閱讀成為一種旅行，也讓旅行因閱讀而更有深度。

歐陽靖分享帶著新醬暢玩屏東縣共融公園的美好經驗。（記者羅欣貞攝）歐陽靖分享帶著新醬暢玩屏東縣共融公園的美好經驗。（記者羅欣貞攝）

開幕對談上，譚艾珍與歐陽靖分享了喜愛屏東的原因，近期歐陽靖帶著新醬一同探訪過三地門、好茶部落、東港、枋寮、墾丁等地，不只屏東的山海美景、也造訪屏菸、王船文化館及共融公園，都讓她發自內心說「屏東有太多地方可以玩了」。

開幕對談後，國際作家朴相映接力上場，這是他在台灣的首場講座，也是首度來到屏東，感受在地民眾的滿滿熱情，他以「愛情裡最難的是什麼？朴相映帶你面對最真實的自己」為題分享自己的創作歷程。

文化處表示，南國漫讀節從8月至12月，於屏東鄉鎮圖書館、獨立書店舉辦超過40場的主題講座、名人走讀以及互動工作坊。9月至10月的5場走讀與2場工作坊，將帶領民眾造訪九如、內埔、恆春、佳冬與里港，探索屏東各鄉鎮的歷史與人文面貌。

屏東南國漫讀節今天開幕。（記者羅欣貞攝）屏東南國漫讀節今天開幕。（記者羅欣貞攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應